Юг Запорожской области и Мелитополь обесточены после удара ВСУ

Городской округ Мелитополя остался без света после удара вооруженных сил Украины по энергоинфраструктуре Запорожской области, сообщил глава городского округа Сергей Золотарев.

«Обесточены населенные пункты городского округа Мелитополь. Как следствие, снижено давление воды в городских сетях. Все экстренные и коммунальные службы работают в усиленном режиме. Прошу сохранять спокойствие»,— сообщил господин Золотарев.

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что последствия удара существенные — ночью без света осталась вся южная часть региона. По его словам, сейчас энергетики работают над возобновлением подачи электричества. Объекты критической инфраструктуры, отметил губернатор, переведены на резервные источники питания.

В администрации Энергодара также сообщили, что сотрудники местного «Тепловодоканала» ликвидировали аварию на водозаборе, который был обесточен после вчерашнего удара ВСУ. Сейчас, по словам чиновников, идет поэтапный запуск оборудования и заполнение сетей водой.

