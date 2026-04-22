ВСУ оставили Энергодар без водоснабжения

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по энергетической инфраструктуре Энергодара в Запорожской области, оставив город без водоснабжения. Об этом сообщил мэр города Максим Пухов.

«Обесточен водозабор. Степень повреждений пока оценить сложно, слишком высока дроновая опасность. Водоснабжение прервано, сроки восстановления водоснабжения оценить пока сложно»,— сообщил господин Пухов.

По информации председателя комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимира Рогова, на всей территории Запорожской области, подконтрольной России, объявлена воздушная тревога.

Пролет большого количества дронов через линию боевого соприкосновения фиксируют по направлению на юг и юго-восток.

Накануне аварийные отключения электроэнергии после атак украинской армии зафиксировали в ряде населенных пунктов региона.

Александр Дремлюгин, Симферополь