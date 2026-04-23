Британия направит военных водолазов для разминирования Ормузского пролива

Британские военные водолазы будут участвовать в разминировании Ормузского пролива, объявило Министерство обороны королевства по итогам консультаций Великобритании с Францией и еще порядка 30 странами. О проведении двухдневной конференции по мерам, направленным на возобновление судоходства в этом районе, британское правительство объявило накануне.

Предполагается, что в операции у берегов Ирана будут задействованы дайверы королевского ВМФ, прошедшие подготовку по разминированию, пишет Politico. Также планируется задействовать беспилотные системы. В частности, британская сторона готова предоставить автономные минные тральщики.

Издание The Mirror пишет, что решение направить такие силы в Ормузский пролив, вероятно, призвано стать ответом на критику со стороны США. Президент Дональд Трамп ранее критиковал партнеров по НАТО за недостаточный, по его мнению, вклад в борьбу с иранским режимом. Среди прочего он назвал британские военные корабли «игрушками».