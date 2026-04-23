В Белгородской области от атак БПЛА за сутки погибли двое, еще восемь пострадали

За прошедшие сутки ВСУ атаковали семь муниципалитетов Белгородской области. В итоге двое мирных жителей погибли, еще восемь пострадали. Были повреждены 44 жилых помещения и 46 транспортных средств. Это следует из ежедневной сводки губернатора Вячеслава Гладкова.

Из-за удара беспилотника в Белгороде погиб мирный житель, еще один пострадал. Его в крайне тяжелом состоянии доставили в городскую больницу №2 облцентра. Вечером в результате падения обломков от сбитого БПЛА получили ранения три человека. Два из них были доставлены в городскую больницу №2 Белгорода. Третья пострадавшая позже самостоятельно обратилась в медучреждение. Ей диагностировали баротравму. Она продолжит лечение амбулаторно. В городе повреждены два коммерческих объекта, административный и социальный объекты, 14 квартир в трех многоквартирных домах, надворная постройка, частный дом, восемь легковых автомобилей, автобус и остановочный комплекс.

В Краснояружском округе в селе Репяховка из-за атаки БПЛА погиб мужчина. Его отца с ранениями доставили в городскую больницу №2 Белгорода. В результате атаки беспилотника в селе Вязовое поврежден социальный объект.

В селе Никольское Белгородского округа вследствие атаки дрона на парковку объекта торговли пострадали два человека, в том числе 15-летний подросток. Его в тяжелом состоянии доставили в детскую областную больницу. Второму раненому оказали помощь, он будет лечиться дома. В населенном пункте сгорел автомобиль, повреждены семь легковых и два грузовых автомобиля. На участке автодороги «Майский — Шагаровка» пострадал КамАЗ и легковой автомобиль. В поселке Дубовое повреждены частный и многоквартирный дома, в селе Беловское — частный дом, в поселке Северном — легковой автомобиль. В селе Ясные Зори пострадали две квартиры, в селах Пушкарное, Стрелецкое и Таврово — окна частных домов.

В городе Грайвороне Грайворонского округа дрон ударил по легковому автомобилю — пострадал мирный житель. Его отпустили на амбулаторное лечение. Автомобиль поврежден огнем. В городе также повреждены четыре частных дома, шесть квартир, два легковых автомобиля. В селе Ивановская Лисица пострадали социальный объект и два транспортных средства, в селе Смородино — частный дом и социальный объект. В селе Глотово повреждены три частных дома, в селе Дорогощь — два частных дома и легковой автомобиль, в селе Гора-Подол — частный дом, два транспортных средства и надворная постройка. В селе Замостье пострадали два частных дома и легковой автомобиль.

Сутками ранее в Белгородской области при атаках ВСУ пострадали четыре человека.

Кабира Гасанова