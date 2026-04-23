Дрон атаковал частный дом в Белгородской области: один человек погиб, один ранен

В селе Репяховка Краснояружского округа Белгородской области в результате атаки дрона на частный дом погиб мирный житель, еще один получил ранения. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

В Краснояружской ЦРБ пострадавшему диагностировали осколочные ранения головы, живота, рук и ног. Бригада доставляет его в городскую больницу №2 Белгорода.

За сутки с 21 по 22 апреля в Белгородской области из-за атак ВСУ пострадали четыре человека.

Кабира Гасанова