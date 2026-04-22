Четыре человека ранены в Белгородской области за сутки в результате ударов ВСУ

За последние сутки в результате атак ВСУ ранения получили четверо жителей Белгородской области — трое мужчин и женщина. Об этом сообщил 22 апреля в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В областном центре удар беспилотника пришелся по социальному объекту. Ранена мирная жительница, которая в момент детонации находилась на улице. Пострадавшую с множественными осколочными ранениями направили в городскую больницу №2. Повреждены соцобъект, жилое помещение в многоквартирном доме и легковой автомобиль.

В Белгородском округе ранен мужчина в результате атаки дрона на легковой автомобиль в районе села Пуляевка. В тяжелом состоянии он госпитализирован в отделение реанимации второй больницы.

Пострадал от удара дрона также мужчина в селе Гора-Подол Грайворонского округа. Ему оказали медицинскую помощь в областном центре, дальнейшее лечение пройдет амбулаторно.

В Ракитянском округе в селе Солдатское мужчина был ранен при атаке беспилотника на легковой автомобиль. Пострадавший госпитализирован в областную клиническую больницу, медики оценивают его состояние как тяжелое. На месте атаки повреждены шесть легковых автомобилей и частный дом.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», в ночь на 22 апреля ВСУ также атаковали Курск. По предварительной информации, беспилотник упал во дворе многоквартирного дома на территории Центрального округа областного центра. Обломки повредили крышу. Эвакуированы 36 человек, включая девятерых детей.

Денис Данилов