Многослойность искусства

Художественная ярмарка «Арт Москва» в этом году отмечает свое 30-летие. Впервые она прошла в 1996 году и стала первым и единственным на тот момент событием в области современного искусства в России. Юбилейное издание — самое масштабное за всю историю ярмарки. На площади 12 тыс. кв. м разместилось более 20 тыс. произведений разных видов искусства: классического, современного, тиражного, ювелирного. «За 30 лет российский рынок современного искусства приобрел более четкие очертания. Определились его лидеры и периферия, проявились черты зрелого рынка как с точки зрения институциональной структуры, так и с точки зрения его функционирования»,— говорит основатель ярмарки Василий Бычков. По его мнению, сегодня «Арт Москва» — «одно из главных событий на арт-рынке страны — как по охвату и объему, так и по качеству контента».

Общей темой 2026 года выбрана многослойность — как путь от упрощения к глубине, который требует от всех участников замедления и вдумчивого взгляда. Гостей, зрителей, художников и кураторов приглашают вместе двигаться в этом направлении — от фрагментарности к целостности, от поверхностности к многослойности.

Антон Чумак «Портал» 2025 год. Из проекта «Метаполис», Крокин галерея Владимир Абих «Побудь собою», шелкография, 2026 год. Мастерская Community print Маревна (Мария Воробьёва-Стебельская) «Конец света», приблизительно 1972 г. «Центр Мираль» Эрик Булатов «Liberte» (Свобода). The Personal Михаил Рубанков «Так закалялся стайл» шелкография Анна Зыкина. Галерея ArtTube Editions D.IVA Даша Ивашкина & MIRA.CO «Скатерть-самобранка», 2025 год. ОКАКНОВО Константин Звездочетов, «Выход», 2006 год. Коллекция Дмитрия Коваленко

В разделе «Современное искусство» легенды арт-сцены девяностых и нулевых (Крокин-галерея, галерея Ovcharenko) соседствуют с молодыми и региональными галереями: HSE Art Gallery от Школы дизайна НИУ ВШЭ, Ruca Gallery (Красноярск), «Мир арта» (Ростова-на-Дону), «Окакново» (Конаково).

Ведущие антикварные галереи в секции «Классическое искусство» предложат коллекционерам широкий спектр работ: полотна великих русских художников — от Саврасова до Кандинского, произведения второго русского авангарда, тиражное искусство первых имен европейского искусства XX века, фарфоровые изделия XVIII века и лиможские эмали XII века.

Василий Перов «Автопортрет на охоте», 1879 год. Галереи Михаила Суслова Архип Куинджи «Лунная ночь. Усадьба на озере», 1889 год. Клуб любителей искусства Пабло Пикассо «Пикадор», 1955 год. Частная коллекция Екатерины Бурковой Мартен ван Клеве старший, «Свадебная процессия жениха». Частная коллекция, Москва Rene Lalique, Calypso Bowl, No. 413, дизайн 1930 года. Брюсов файн артс Рене Магритт «Les Bijoux Indiscrets», лимитированный тираж, факсимильная подпись. The Personal Александр Бенуа, эскиз костюма «Ската» к постановке оперы Римского-Корсакова «Садко». Галерея Дамирова Борис Домашников «Весна в Пскове». Галерея НБ Ольга Петровичева «Дом, в котором родился Тургенев, Остоженка», 1973 год. KUSHNIR Gallery Юрий Купер «Ящик и стекло», 1994 год. Галерея «Метрополитан» Неизвестный мастер XVI века «Коронование Богоматери». Из коллекции лиможских эмалей Натальи Карпович

Ювелирное искусство — полноправный участник ярмарки. Дизайнерские бренды по традиции образуют целую аллею со сверкающими витринами. Среди участников Владимир Маркин (Markin Fine Jewellery), Диана Джанелли (Dzhanelli Jewelry), Сергей Изместьев (Izmestiev Diamonds), Евгений Данилов (Evgeny Danilov), Mousson Atelier. Liza Borzaya представит кольцо «Цветок Параибы» с черной керамикой, Маргарита Зимина — изящные цветочные броши с авторскими эмалями. На стенде Jemae можно увидеть брошь «Стрела, попавшая в цель» с опалом, вдохновленную духовными практиками шаманов. В коллекции «Океан» бренда I’m Ivan Markov камни свободно перемещаются внутри изделий, имитируя движение волн.

Кольцо «Цветок Параибы», Liza Borzaya Колье «Too cool for a Tattoo», Liza Borzaya Брошь «Хризантема», Margarita Zimina Брошь-заколка «Стрела, попавшая в цель», JEMAE Браслет «Вспышки сознания», JEMAE Капсула «Океан внутри», I'M IVAN MARKOV Брошь, Dzhanelli Серьги и кольцо, Dzhanelli Серьги «Spectrum», Mousson Atelier Серьги «Vice-Versa» и кольцо «Бегония», Izmestiev Diamonds

До 26 апреля.

Нина Спиридонова