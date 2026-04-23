Многослойность искусства
В Гостином Дворе открылась ярмарка «Арт Москва»
Художественная ярмарка «Арт Москва» в этом году отмечает свое 30-летие. Впервые она прошла в 1996 году и стала первым и единственным на тот момент событием в области современного искусства в России. Юбилейное издание — самое масштабное за всю историю ярмарки. На площади 12 тыс. кв. м разместилось более 20 тыс. произведений разных видов искусства: классического, современного, тиражного, ювелирного. «За 30 лет российский рынок современного искусства приобрел более четкие очертания. Определились его лидеры и периферия, проявились черты зрелого рынка как с точки зрения институциональной структуры, так и с точки зрения его функционирования»,— говорит основатель ярмарки Василий Бычков. По его мнению, сегодня «Арт Москва» — «одно из главных событий на арт-рынке страны — как по охвату и объему, так и по качеству контента».
Общей темой 2026 года выбрана многослойность — как путь от упрощения к глубине, который требует от всех участников замедления и вдумчивого взгляда. Гостей, зрителей, художников и кураторов приглашают вместе двигаться в этом направлении — от фрагментарности к целостности, от поверхностности к многослойности.
В разделе «Современное искусство» легенды арт-сцены девяностых и нулевых (Крокин-галерея, галерея Ovcharenko) соседствуют с молодыми и региональными галереями: HSE Art Gallery от Школы дизайна НИУ ВШЭ, Ruca Gallery (Красноярск), «Мир арта» (Ростова-на-Дону), «Окакново» (Конаково).
Ведущие антикварные галереи в секции «Классическое искусство» предложат коллекционерам широкий спектр работ: полотна великих русских художников — от Саврасова до Кандинского, произведения второго русского авангарда, тиражное искусство первых имен европейского искусства XX века, фарфоровые изделия XVIII века и лиможские эмали XII века.
Ювелирное искусство — полноправный участник ярмарки. Дизайнерские бренды по традиции образуют целую аллею со сверкающими витринами. Среди участников Владимир Маркин (Markin Fine Jewellery), Диана Джанелли (Dzhanelli Jewelry), Сергей Изместьев (Izmestiev Diamonds), Евгений Данилов (Evgeny Danilov), Mousson Atelier. Liza Borzaya представит кольцо «Цветок Параибы» с черной керамикой, Маргарита Зимина — изящные цветочные броши с авторскими эмалями. На стенде Jemae можно увидеть брошь «Стрела, попавшая в цель» с опалом, вдохновленную духовными практиками шаманов. В коллекции «Океан» бренда I’m Ivan Markov камни свободно перемещаются внутри изделий, имитируя движение волн.
До 26 апреля.