Глава ФАС заявил о росте цен на АЗС в пределах инфляции
Цены на топливо на автозаправочных станциях (АЗС) в рознице сейчас не превышают инфляцию, а волатильность оптового рынка сглажена. Об этом заявил глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максим Шаскольский, передает «РИА Новости».
Органам ФАС поручили усилить контроль на розничном и мелкооптовом рынке моторного топлива, отметил господин Шаскольский. По признакам нарушения антимонопольного законодательства у территориальных управлений ведомства находится десять дел, уточнил он.
Глава ФАС добавил, что с 25 марта по предложениям ведомства были изменены границы «колебания цен на автомобильный бензин и дизельное топливо» на Петербургской бирже.
В России до 31 июля действует запрет на экспорт бензина. Введение такой меры правительство объяснило ростом мировых цен на нефть из-за конфликта на Ближнем Востоке. Вторая причина — необходимость «сохранения стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке в период высокого сезонного спроса и сельскохозяйственных полевых работ».