«Даллас» вышел вперед в серии play-off НХЛ против «Миннесоты»

«Даллас Старс» на выезде обыграл «Миннесота Уайлд» в овертайме третьего матча первого раунда play-off Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 4:3.

Победную шайбу в большинстве забросил Уайатт Джонстон — он реализовал удаление российского форварда Данилы Юрова. Также у «Далласа» отличились Микко Рантанен, Джейсон Робертсон и Мэтт Дюшен. У «Миннесоты» голы забили Маркус Юханссон, Йоэль Эрикссон Эк и Майкл Маккэррон.

«Даллас» повел в серии до четырех побед — 2:1. Четвертый матч пройдет в ночь на 26 апреля на льду «Миннесоты».

В другом матче дня «Анахайм Дакс» сравнял счет в серии с «Эдмонтон Ойлерс» — 1:1. Второй матч противостояния завершился со счетом 6:4. Российский нападающий «Эдмонтона» Василий Подколзин отдал голевой пас.

Таисия Орлова