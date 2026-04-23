Голикова назвала число российских семей, которых охватит новая налоговая выплата

Новая налоговая выплата станет доступна более 4 млн семей, которые воспитывают около 11 млн детей. Об этом сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова.

Фото: Олеся Курпяева, Коммерсантъ

Фото: Олеся Курпяева, Коммерсантъ

«Для работающих родителей двух и более детей с невысокими доходами… введена ежегодная семейная выплата. Это у нас охватит более 4 млн семей»,— рассказала госпожа Голикова на Всероссийской конференции «Демографический перелом в России: пути достижения» (цитата по «РИА Новости»).

В Социальном фонде сообщали, что заявления на ежегодную семейную выплату начнут принимать с 1 июня. Претендовать на выплату могут те семьи, чей среднедушевой доход не превышает 1,5 прожиточного минимума в регионе проживания, а имущество соответствует установленным критериям. Право на получение пособия распространяется на обоих родителей, если они налоговые резиденты России и уплатили НДФЛ за год, предшествующий обращению.