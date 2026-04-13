Соцфонд начнет с 1 июня принимать заявления на новую семейную выплату

Заявления на новую ежегодную семейную выплату начнут принимать с 1 июня 2026 года. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Социального фонда.

В ведомстве уточнили, что заявку примут в том случае, если родители и дети — граждане России и проживают в стране постоянно. Право на семейную выплату распространяется на обоих родителей, если они — налоговые резиденты России и уплатили НДФЛ в предшествующем обращению году.

Кому доступна выплата, оценивают по следующим признакам: среднедушевой доход семьи не превышает 1,5 прожиточного минимума в регионе, а имущество соответствует установленным критериям. Механизм выплаты предполагает, что в течение года в полном объеме удерживается налог с доходов родителей, после этого по итогам года его пересчитывают по ставке 6% и возвращают разницу.

Обратиться за выплатой можно через портал госуслуг, в клиентских службах Соцфонда и многофункциональных центрах. Она не исключает получение других пособий и мер соцподдержки, напомнили в фонде.