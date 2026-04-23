Госдума рассмотрит три кандидатуры на должность омбудсмена 13 мая

Комитет Госдумы по развитию гражданского общества единогласно рекомендовал нижней палате рассмотреть три кандидатуры для назначения на должность уполномоченного по правам человека — Яну Лантратову («Справедливая Россия»), Артема Прокофьева (КПРФ) и Ивана Сухарева (ЛДПР). Ожидается, что новый омбудсмен будет назначен 13 мая.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Яна Лантратова

Яна Лантратова в течение последнего года руководит комитетом по развитию гражданского общества. «Справедливая Россия» выдвинула ее на пост уполномоченного по правам человека на заседании фракции 14 апреля. Как заявил «Ъ» лидер партии Сергей Миронов, карьерный и жизненный путь госпожи Лантратовой «свидетельствует о том, что никто лучше нее не подходит на эту должность». 22 апреля кандидатуру эсеров поддержала «Единая Россия». В тот же день КПРФ и ЛДПР внесли в комитет свои предложения. Артем Прокофьев состоит в комитете Госдумы по туризму, а Иван Сухарев занимает должность первого зампреда комитета по собственности.

Ксения Веретенникова