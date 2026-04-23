На Ставрополье в первом квартале выросло производство молока и яиц

В Ставропольском крае по итогам января–марта 2026 года зафиксирован рост производства молока и яиц, следует из данных Северо-Кавказстата.

Объем производства молока составил 140,4 тыс. тонн, что на 2,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Выпуск яиц увеличился более заметно — на 26%, до 252,6 млн штук.

Рост показателей соответствует общероссийской тенденции: в последние годы молочная отрасль демонстрирует умеренное увеличение производства за счет модернизации хозяйств и расширения крупных агропредприятий. Сегмент производства яиц, в свою очередь, восстанавливается после ценовых колебаний прошлых лет и остается в фокусе внимания властей как социально значимый.

Эксперты также связывают положительную динамику с мерами государственной поддержки — в том числе субсидированием отрасли, льготным кредитованием и реализацией инвестиционных проектов в животноводстве и птицеводстве.

При этом в мясном сегменте зафиксировано снижение: производство скота и птицы на убой (в живом весе) сократилось на 7,4% и составило 115,7 тыс. тонн. Такая динамика может быть связана с ростом издержек производителей, включая стоимость кормов и логистики, а также с изменением рыночной конъюнктуры.

В целом участники рынка отмечают, что дальнейшее развитие отрасли будет зависеть от уровня господдержки, внутреннего спроса и способности производителей сдерживать рост себестоимости.

Роман Лаврухин