«Питсбург» оказался на грани вылета из Кубка Стэнли

«Питсбург Пингвинс» потерпел третье подряд поражение в стартовом раунде play-off Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Филадельфия Флайерс». Третий матч серии до четырех побед завершился со счетом 5:2.

В составе «Флайерс» отличились Тревор Зеграс, Расмус Ристолайнен, Ник Силер, Ноа Кейтс и Оуэн Типпетт. У «Пингвинс» голы забили Евгений Малкин и Эрик Карлссон. Во втором периоде сразу 11 хоккеистов (в том числе российский форвард «Филадельфии» Матвей Мичков) были удалены за драку.

Капитан «Питсбурга» канадец Сидни Кросби записал в свой актив результативную передачу и вышел на чистое пятое место в списке лучших бомбардиров play-off НХЛ, обойдя чеха Яромира Ягра. Всего на счету форварда 202 очка (71 гол+131 передача) в 183 играх. В матче против «Филадельфии» Кросби также получил штраф за симуляцию: после удара по лицу клюшкой он упал на лед перед арбитром.

«Филадельфия» ведет в противостоянии со счетом 3:0. В последний раз клуб выходил во второй раунд в сезоне-2019/20 — тогда «Флайерс» уступила «Нью-Йорк Айлендерс» (3:4). С тех пор команда ни разу не участвовала в розыгрыше Кубка Стэнли.

Серия продолжится в ночь на 26 апреля. Матч состоится на Xfinity Mobile Arena — домашнем стадионе «Флайерс».

Таисия Орлова