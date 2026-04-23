Кассация отложила рассмотрение жалобы экс-командующего 58-й армией Ивана Попова

Кассационный военный суд (Новосибирск) отложил рассмотрение жалобы на приговор бывшему командующему 58-й общевойсковой армией Ивану Попову, получившему пять лет колонии по делу о хищении металлопроката для возведения оборонительных сооружений на линии фронта. Причиной переноса слушаний стало вступление в процесс второго адвоката Татьяны Стась, которой потребуется время для ознакомления с материалами 69-томного дела. В следующий раз стороны соберутся 16 июня, передает корреспондент «Ъ-Сибирь» из зала суда.

Адвокат Сергей Буйновский, участвующий в деле еще со стадии следствия, продолжит оказывать правовую помощь бывшему командарму.

Приговор по этому делу Тамбовский гарнизонный военсуд вынес год назад. По материалам следствия, в период с января по июнь 2023 года генерал-майор Иван Попов и бывший заместитель командующего Южного военного округа генерал-лейтенант Олег Цоков организовали хищение более 1,7 тыс. тонн изделий из металлопроката, а также внесение в документацию ложных сведений об их поступлении в воинские части для строительства оборонительных сооружений.

Реализовал похищенный металлопрокат предприниматель Сергей Моисеев, которого, считает следствие, генералы задействовали в криминальной схеме. В результате хищения государству причинен ущерб на сумму свыше 100 млн руб.

Ивана Попова признали виновным в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), служебном подлоге (ч. 2 ст. 292 УК РФ) и приговорили к пяти годам колонии общего режима и штрафу в размере 800 тыс. руб. Также его лишили воинского звания генерал-майора. Бизнесмену Сергею Моисееву, которому вменяли в вину только мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ), дали четыре года заключения и штраф 600 тыс. руб. Уголовное преследование генерала Цокова было прекращено в связи с его гибелью на СВО. Посмертно он удостоен звания Героя России.

Защита, настаивающая на невиновности бывшего командарма Попова, оспорила приговор, но Второй западный окружной военсуд оставил решение в силе. Отбывать наказание разжалованного генерала отправили в колонию в Подмосковье. Ранее он заявлял, что готов отправиться на СВО, но исключительно в статусе военачальника.

Илья Николаев