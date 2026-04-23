В пользу ветерана в Кушве с «Теплодома» взыскали 30 тыс. из-за отключения тепла

Городской суд Кушвы удовлетворил иск 102-летнего ветерана Великой Отечественной войны к МУП КМО «Теплодом» о взыскании компенсации морального вреда за отсутствие отопления. Ответчик обязан выплатить 30 тыс. руб. пенсионерке, проживающей на улице Рабочей, сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.

Причиной нарушения прав стала коммунальная авария на котельной «Уральская», произошедшая в конце января. В течение восьми дней в квартирах пенсионерки и других жильцов не было тепла, что вынудило их использовать электроприборы для обогрева и дополнительно потратиться на электроэнергию, а также спать в теплой одежде.

В настоящее время в производстве Кушвинского городского суда находятся еще несколько исков, поданных в защиту прав пенсионеров, пострадавших от отключения отопления в тот период.

Зимой в Кушве произошло четыре аварии на объектах теплоснабжения, в том числе на котельных «Рудничная», «Блочная», «Квартальная» и «Уральская». Прокуратура 23 января начала проверку в связи с ненадлежащим качеством предоставления услуг теплоснабжения в городе. Из администрации муниципалитета по собственному желанию ушли первый замглавы Антон Чепрасов и вице-мэр Алексей Терех. Директора МУП «Теплодом» Сергея Фучкина отправили в СИЗО по обвинению в мошенничестве. По данным следствия, он похитил субсидии для обеспечения бесперебойного функционирования объектов теплоснабжения из бюджета Кушвы.

Ирина Пичурина