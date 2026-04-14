Торги по нанесению разметки на дорогах Липецкой области остановили из-за жалобы

В Липецкой области приостановили конкурс по поиску подрядчика для нанесения разметки на автомобильных дорогах в регионе. Начальная цена контракта составляла 181,1 млн руб. Основанием для приостановки процедуры стала жалоба московского ООО «Лидер» на действия заказчика — казенного учреждения «Дорожное агентство Липецкой области». Рассмотрение претензии назначено на 16 апреля. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

По мнению «Лидера», в конкурсной документации есть два нарушения, которые могут привести к необоснованным отклонениям заявок участников. Во-первых, в порядке оценки заявок «Дорожное агентство Липецкой области» не установило, что к рассмотрению по показателям квалификации принимаются исключительно исполненные договоры, предусматривающие ремонт, содержание, строительство и реконструкцию автомобильных дорог. Отсутствие указания на конкретные виды работ, подлежащие оценке, не позволяет участникам закупки определить, какой именно опыт учитывается. Во-вторых, заказчик не указал количественные характеристики дорожной разметки, что противоречит требованиям к содержанию извещения и объективности описания объекта закупки. Таким образом, «Лидер» просит признать жалобу обоснованной, выдать предписание об устранении нарушений и приостановить определение подрядчика.

По данным Rusprofile, ООО «Лидер» зарегистрировано в Москве в апреле 2018 года. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Уставный капитал — 100 тыс. руб. Единственный владелец и гендиректор — Расул Данчаров. Выручка ООО за 2024 год составила 2,6 млн руб., чистая прибыль — 45 тыс. руб.

Согласно конкурсной документации, победителю тендера до 5 августа необходимо нанести горизонтальную разметку термопластиком и холодным пластиком на 23 дорогах Липецкой области общей протяженностью 453,7 км. Итоги торгов должны были подвести 15 апреля.

На прошлой неделе «Ъ-Черноземье» сообщал, что ООО «Лидер» Расула Данчарова подало жалобу на конкурс по реконструкции тепловой сети в Курской области. Начальная цена контракта составляла 254,7 млн руб. По данным портала госзакупок, результаты рассмотрения жалобы еще не известны.

Кабира Гасанова