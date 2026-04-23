В Дагестане после наводнений в пунктах временного размещения остаются более 500 человек

В Республике Дагестан продолжается ликвидация последствий сильных ливней и наводнений. По данным МЧС России, в 14 пунктах временного размещения остаются 522 человека, среди них 165 детей.

В ведомстве уточнили, что в Дагестане и Чеченской Республике вода уже полностью сошла с жилых домов и приусадебных участков. Вместе с тем в Дагестане продолжаются восстановительные работы: в одном населенном пункте еще не полностью восстановлено электроснабжение, а в четырех — газ и холодная вода.

Спасательные службы продолжают откачку воды из подтопленных домов, а также проводят санитарную обработку — дезинфицируют жилые здания, социальные объекты и прилегающие территории.

Масштабное наводнение в регионе стало следствием сильных дождей, прошедших 28 марта, а также 4–5 апреля. В связи с ситуацией режим чрезвычайной ситуации был введен в ряде городов и районов, включая Махачкалу, Хасавюрт, Буйнакск, Каспийск и Дербент, а затем повышен до федерального уровня.

По последним данным, подтопленными оказались 9 825 жилых домов, из которых 7 126 получили повреждения. Жертвами стихии стали шесть человек.

Валерий Климов