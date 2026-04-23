Парижская прокуратура отказалась подтвердить ордер на арест брата Павла Дурова

Прокуратура Парижа отказалась уточнить «РИА Новости», действует ли еще во Франции ордер на розыск и арест сооснователя Telegram и создателя системы шифрования мессенджера Николая Дурова.

«Мы не разглашаем информацию о потенциальных ордерах», — сказали в прокуратуре в ответ на запрос российского агентства.

Издание Politico сообщало, что 25 марта 2024 года французские власти выдали ордер на арест Николая и Павла Дуровых. В конце августа 2024 года Павла Дурова задержали в аэропорту Парижа, его обвинили, в частности, в отказе Telegram передавать информацию компетентным органам страны. Французские власти полностью сняли с Павла Дурова ограничения на перемещения в ноябре 2025 года.

По данным «РИА Новости», Николай Дуров, как и его брат, имеет гражданство Сент-Китса и Невиса. На сайте Петербургского отделения Математического института им. В. А. Стеклова Российской академии наук он до сих пор указан как старший научный сотрудник.