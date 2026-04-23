В Самаре ограничили движение транспорта после атаки БПЛА

Движение транспорта временно ограничено в Самаре рядом с домом, поврежденным при падении обломков БПЛА, сообщил глава города Иван Носков. Метро работает, за исключением наземной станции «Юнгородок». И. о. главы Новокуйбышевска Максим Девятов также сообщил об ограничении движения транспорта в городе.

Занятия в школах Самары и Новокуйбышевска в четверг перенесли на вторую учебную смену, сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. Как уточнил господин Носков, находившиеся в школах и детских садах дети вместе с учителями переместились в укрытия.

В Новокуйбышевске этой ночью беспилотники атаковали промышленные предприятия. Из-за падения обломков БПЛА погиб один человек, сообщал губернатор региона Вячеслав Федорищев. В Самаре обломки дрона упали на крышу многоквартирного дома, несколько человек пострадали. В регионе развернут оперативный штаб.