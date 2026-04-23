15 тыс. человек вернулись жить в приграничье после освобождения Курской области

В приграничный Рыльский район Курской области вернулись 15 тыс. человек после освобождения региона от войск Украины, сообщил министр внутренней политики региона Андрей Белоусов. Он сказал, что сейчас в районе постоянно проживает около 20 тыс. граждан.

«От людей поступает такая информация, что они ждут не дождутся момента, чтобы вернуться и начать сеять свои огороды, обрабатывать поля, выращивать уточек и гусей, и коров, и телят»,— сказал господин Белоусов ТАСС.

Бои с ВСУ на территории Курской области продолжались с 6 августа 2024 года по 26 апреля 2025-го. По словам господина Белоусова, в начале августа 2024-го население района составляло 29 тыс. человек, однако в разгар оккупации там оставались около 5-7 тыс. жителей.

