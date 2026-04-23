При поддержке ГК «Титан» в ОмГУ открыта современная лаборатория по технологии полимеров
В Омском государственном университете имени Ф. М. Достоевского при поддержке Группы компаний «Титан» открыта современная учебная лаборатория по технологии полимеров. Проект стал значимым этапом в развитии научно-образовательной инфраструктуры Омской области и направлен на подготовку кадров для химпрома – одной из самых динамично развивающихся отраслей промышленности.
Создание лаборатории реализовано в рамках стратегического партнерства университета с ГК «Титан». Объем инвестиций Группы компаний в образовательную инициативу составил 12 млн рублей. Благодаря этому университет получил современную учебно-практическую базу, соответствующую требованиям высокотехнологичных производств.
Новая лаборатория станет ключевой площадкой для подготовки специалистов в области полимерных технологий. При этом в стране сегодня отмечается нехватка квалифицированных кадров, имеющих опыт работы на современном оборудовании.
Образовательная модель предполагает тесную интеграцию с производством: студенты, начиная с третьего курса, будут получать практические навыки, проходить практику на предприятиях ГК «Титан», а после завершения обучения смогут оперативно включиться в реальные производственные процессы.
Фото: Предоставлено АО «ГК ”Титан”»
Кроме того, по окончании вуза выпускники, помимо основного диплома, получат документ о профессиональной переподготовке по специальности «Технология производства полимеров».
В открытии лаборатории приняли участие Первый заместитель Председателя Правительства Омской области Рустам Мингазов и министр науки, высшего образования и научно-технологического развития региона Александр Кольцов.
Рустам Мингазов, Первый заместитель Председателя Правительства Омской области:
«Развитие современной образовательной инфраструктуры – ключевое условие технологического суверенитета Омской области и страны в целом. Открытие лаборатории по технологии полимеров – это вклад в формирование новых кадров для химпрома, способных работать в условиях высокотехнологичной промышленности. Особенно важно, что проект реализован в тесной связке с бизнесом, что гарантирует его практическую направленность и востребованность выпускников».
Михаил Сутягинский, Председатель Совета директоров ГК «Титан»:
«Мы формируем экосистему подготовки кадров, в которой студент получает не только теоретические знания, но и практические компетенции. Новая лаборатория – это возможность готовить специалистов, которые уже на старте карьеры понимают требования производства и готовы эффективно включаться в работу. Это стратегический вклад в развитие производства полимеров и укрепление кадрового потенциала».
АО «ГК ”Титан”»
Реклама