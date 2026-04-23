При поддержке ГК «Титан» в ОмГУ открыта современная лаборатория по технологии полимеров

В Омском государственном университете имени Ф. М. Достоевского при поддержке Группы компаний «Титан» открыта современная учебная лаборатория по технологии полимеров. Проект стал значимым этапом в развитии научно-образовательной инфраструктуры Омской области и направлен на подготовку кадров для химпрома – одной из самых динамично развивающихся отраслей промышленности.

Создание лаборатории реализовано в рамках стратегического партнерства университета с ГК «Титан». Объем инвестиций Группы компаний в образовательную инициативу составил 12 млн рублей. Благодаря этому университет получил современную учебно-практическую базу, соответствующую требованиям высокотехнологичных производств.

Новая лаборатория станет ключевой площадкой для подготовки специалистов в области полимерных технологий. При этом в стране сегодня отмечается нехватка квалифицированных кадров, имеющих опыт работы на современном оборудовании.

Образовательная модель предполагает тесную интеграцию с производством: студенты, начиная с третьего курса, будут получать практические навыки, проходить практику на предприятиях ГК «Титан», а после завершения обучения смогут оперативно включиться в реальные производственные процессы.

Фото: Предоставлено АО «ГК "Титан"»

Кроме того, по окончании вуза выпускники, помимо основного диплома, получат документ о профессиональной переподготовке по специальности «Технология производства полимеров».

В открытии лаборатории приняли участие Первый заместитель Председателя Правительства Омской области Рустам Мингазов и министр науки, высшего образования и научно-технологического развития региона Александр Кольцов.

Рустам Мингазов, Первый заместитель Председателя Правительства Омской области:

«Развитие современной образовательной инфраструктуры – ключевое условие технологического суверенитета Омской области и страны в целом. Открытие лаборатории по технологии полимеров – это вклад в формирование новых кадров для химпрома, способных работать в условиях высокотехнологичной промышленности. Особенно важно, что проект реализован в тесной связке с бизнесом, что гарантирует его практическую направленность и востребованность выпускников».

Михаил Сутягинский, Председатель Совета директоров ГК «Титан»:

«Мы формируем экосистему подготовки кадров, в которой студент получает не только теоретические знания, но и практические компетенции. Новая лаборатория – это возможность готовить специалистов, которые уже на старте карьеры понимают требования производства и готовы эффективно включаться в работу. Это стратегический вклад в развитие производства полимеров и укрепление кадрового потенциала».

