В Москве перекроют движение в районе Пушкинской площади из-за ММКФ

Движение в районе Пушкинской площади в Москве будет закрыто для транспорта 23 апреля из-за проведения Московского международного кинофестиваля (ММКФ). Как сообщает столичный дептранс, ограничения вступят в силу в 14:30 и продлятся до часу ночи.

Перекрытия затронут:

Большой Путинковский переулок (от Нарышкинского проезда до Тверской);

Пушкинскую площадь (от Большого Путинковского переулка до Страстного бульвара);

улицу Малую Дмитровку (от Настасьинского переулка до Большого Путинковского переулка).

Кроме того, до 3:00 24 апреля будет ограничено движение по одной полосе в Большом Путинковском переулке, а на нескольких участках запретят парковку.

23 апреля — финальный день Международного московского кинофестиваля. В этом году в основном конкурсе участвуют 13 картин из Италии, Испании, Ирана и других стран.