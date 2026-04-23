Нападающий Комличенко раскаялся за незабитый пенальти в матче с «Зенитом»

Нападающий московского футбольного клуба «Локомотив» Николай Комличенко высказал сожаление из-за того, что не смог забить пенальти в матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Зенита». Футболист сказал, что ответственность за это лежит на нем.

«Я был готов бить, беру вину на себя. Денис Адамов — молодец. Я подвел команду и болельщиков. Меня все поддержали, как одна большая семья, и я хочу сказать за это огромное спасибо. Однако вся ответственность за результат лежит на мне»,— сказал после матча Комличенко (цитата по ТАСС).

Встреча команд завершилась нулевой ничьей. Пенальти, которое так и не было реализовано, судья назначил на 99-й минуте. «Зенит» набрал 56 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице. На второй строчке — «Краснодар» (54 очка), который сыграет матч 26-го тура 23 апреля на выезде с московским «Спартаком». «Локомотив» с 49 очками располагается на 3-й строчке.

