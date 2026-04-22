«Локомотив» сыграл вничью с «Зенитом» с незабитым пенальти на 99-й минуте

В гостевом матче 26-го тура РПЛ «Локомотив» на своем поле не смог обыграть «Зенит» — встреча завершилась нулевой ничьей.

Судьбу матча мог решить пенальти на 90+9-й минуте: главный арбитр Алексей Сухой после подсказки VAR назначил 11-метровый за игру рукой защитника «Зенита» Игоря Дивеева. Однако удар Николая Комличенко отразил вратарь Денис Адамов, сохранив счет на табло.

«Зенит» после ничьей набрал 56 очков и остался на первом месте в турнирной таблице. «Краснодар» (54 очка) может сократить отставание 23 апреля в гостевом матче со «Спартаком». «Локомотив» с 49 очками замыкает тройку лидеров.

В 27-м туре «Зенит» 26 апреля примет «Ахмат», а «Локомотив» днем ранее на выезде встретится с «Крыльями Советов».