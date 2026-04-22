Банки начали повышать ставки по длинным вкладам

За последний месяц средняя доходность по трехлетним депозитам в 20 крупнейших банках выросла на 0,21 процентного пункта, до 11% годовых, следует из данных индекса «Финуслуг». При этом ставки по коротким вкладам (на 3–12 месяцев) продолжают снижаться: за месяц они опустились на 0,4 п.п., до 12,3–13,7%, а с начала года — на 1,4 п.п.

Повышение доходности по длинным депозитам эксперты связывают с потребностью банков в долгосрочном фондировании. «Средние сроки выдачи по большинству розничных кредитных продуктов увеличиваются, поэтому банкам нужны длинные пассивы», — поясняет управляющий директор рейтингов финансовых институтов НРА Константин Бородулин. По данным НБКИ, в феврале 2026 года средний срок кредита вырос в сегментах займов наличными и автокредитов. При этом банки осторожны: привлечение средств на три года под текущий процент может быть рискованным, учитывая ожидаемое снижение ключевой ставки, отмечает зампред правления Абсолют-банка Антон Павлов.

Пока реальный рост ставок по длинным вкладам показывают в основном небольшие региональные банки и по продуктам с жесткими условиями, указывает руководитель экспертной аналитики «Банки.ру» Инна Солдатенкова. В ближайшее время эксперты ожидают снижения ставок по всем категориям вкладов, но оно будет небыстрым из-за конкуренции за срочное фондирование и возможного восстановления кредитования.

Подробнее — в материале «А вас, вкладчик, я попрошу остаться»