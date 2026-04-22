А вас, вкладчик, я попрошу остаться

За последний месяц банки заметно увеличили ставки по длинным депозитам. Таким образом они стремятся поддержать интерес граждан к долгосрочным вложениям. Банкам важно зафиксировать источники долгосрочных средств, так как сроки потребительского кредитования также удлиняются. Впрочем, эксперты отмечают, что пока ставки по вкладам на три года поднимают в основном небольшие банки и по программам с достаточно жесткими условиями.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

С момента последнего заседания ЦБ по ключевой ставке 20 марта средние ставки по длинным вкладам (сроком на три года) выросли, следует из данных индекса «Финуслуг». Сам индекс рассчитывается на основе ставок по вкладам двадцатки крупнейших банков по объему розничного депозитного портфеля.

Больше всего выросла средняя доходность по трехлетним вкладам — на 0,21 процентного пункта (п. п.), до 11% годовых.

При этом средние ставки по вкладам на полтора и два года остались на прежнем уровне — около 11,4% и 11,2% годовых соответственно.

В это же время доходность коротких вкладов (на 3, 6 и 12 месяцев) продолжала уверенно снижаться, достигнув 12,3–13,7% годовых. В среднем по этим вкладам за месяц она опустилась на 0,4 п. п., а с начала года — на 1,4 п. п.

При выставлении доходности по вкладам банки ориентируются на несколько факторов. К основным руководитель группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень относит текущий уровень ключевой ставки и ожидания по ее изменению. В феврале ЦБ обновил прогноз по среднему значению ключевой ставки на три года вперед. Для 2026 года среднее значение ключевой ожидается в диапазоне 13,5–14,5%, для 2027-го — 8–9% (повышение с 7,5–8,5% в октябрьском прогнозе), для 2028-го — 7,5–8,5%. В марте регулятор уже снизил ставку до 15%, а на ближайшем заседании совета директоров ЦБ 24 апреля аналитики ожидают продолжения — снижения до 14,5%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

При привлечении долгосрочных вкладов банки придерживаются более осторожной политики. По словам зампреда правления Абсолют-банка Антона Павлова, это требуется, чтобы «не допустить процентных рисков, когда стоимость привлеченных денег с рынка окажется выше, чем действующие условия на момент закрытия вкладов». С учетом динамики ключевой ставки и прогноза ЦБ к концу года она может опуститься до 13%, а к середине 2027 года составит 10–11%, считает господин Павлов. Однако на более длительный срок привлечение «под такой процент может быть уже рискованной стратегией», считает он.

Сохранение или даже увеличение доходности долгосрочных вкладов может говорить о желании банков сохранить лояльность клиентов и привлечь новых.

Это также возможность «зафиксировать долгосрочные источники фондирования», указывает старший аналитик рейтингового агентства НКР Софья Остапенко. Потребность банков в них сегодня только усиливается «в связи с удлинением средних сроков выдач по большинству розничных кредитных продуктов», считает управляющий директор рейтингов финансовых институтов НРА Константин Бородулин. По данным НБКИ, в феврале 2026 года по сравнению с январем средний срок увеличился в сегментах кредитов наличными и автокредитов.

При этом реальный рост ставок по долгосрочным вкладам показывают далеко не все участники рынка. «Прежде всего изменения заметны по линейкам небольших региональных банков, среди крупных — лишь единичные случаи»,— указывает руководитель экспертной аналитики финансового маркетплейса «Банки.ру» Инна Солдатенкова. Причем, как отмечает управляющий директор рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов, в основном это касается «продуктов с наиболее жесткими условиями». Или же корректировка доходности в большую сторону проходит за счет промоставок и партнерских предложений, добавляет Инна Солдатенкова.

Однако в ближайшее время эксперты и участники рынка ожидают снижения ставок по всем категориям вкладов. Хотя, как считает Юрий Беликов, оно «будет небыстрым». Во-первых, замедлять процесс будет медленное снижение ключевой ставки, во-вторых, «на рынке, где массово снижаются ставки, обостряется конкуренция за срочное фондирование», указывает эксперт. Кроме того, как отмечает Антон Павлов, «при восстановлении кредитования динамика снижения ставок по вкладам может замедлиться».

Дарья Загайнова