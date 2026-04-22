Песков: Россия обсуждает транзит нефти через «Дружбу» с венгерской MOL

Россия обсуждает возобновление поставок нефти по трубопроводу «Дружба» с венгерской нефтегазовой компанией MOL. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«По корпоративным линиям ведутся контакты. Я не знаю деталей, потому что там должна была быть заявка на прокачку»,— рассказал господин Песков (цитата по «Известиям»).

21 апреля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ремонтные работы на «Дружбе» завершены. На следующий день MOL заявила, что оператор магистральных нефтепроводов Украины «Укртранснафт» готов возобновить поставки топлива в Венгрию и Словакию через Белоруссию. Информацию подтвердили в комплексе «Белнефтехим».

Транзит нефти по «Дружбе» остановился после повреждения трубопровода 27 января. Украина несколько раз переносила возобновление работы нефтепровода из-за ремонтных работ. Власти Венгрии и Словакии заявляли, что действия украинской стороны связаны с политическими мотивами.