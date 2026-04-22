«Белнефтехим» подтвердил начало транзита нефти по «Дружбе» в Венгрию и Словакию

Белорусский промышленный комплекс «Белнефтехим» подтвердил информацию о начале транзита российской нефти через нефтепровод «Дружба» в Венгрию и Словакию через Белоруссию, передает БЕЛТА.

21 апреля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ремонтные работы на «Дружбе» завершены, но не уточнил дату возобновления поставок. Сегодня венгерская нефтяная компания MOL заявила, что оператор магистральных нефтепроводов Украины «Укртранснафт» готов возобновить поставки топлива в Венгрию и Словакию.

Прокачка по «Дружбе» остановилась после повреждения трубопровода 27 января. Киев заявлял, что в инциденте виновата Москва. Украина несколько раз переносила возобновление работы нефтепровода из-за ремонта. Власти Венгрии и Словакии связывали действия украинской стороны с политическими мотивами.