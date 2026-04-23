Рынок готовой еды в России в 2026 году может превысить 1,3 трлн рублей

Объем рынка готовой еды в России по итогам 2026 года может увеличиться почти на 18%, достигнув 1,32 трлн руб. с учетом НДС, прогнозируют аналитики Infoline. Доля такой продукции в общем объеме розничных продаж продовольствия вырастет с 3,8% до 4,1%. При этом темпы роста сегмента замедляются: в 2025 году рынок вырос на 18,5% до 1,12 трлн руб., что на 10,5 процентного пункта ниже показателя 2024 года.

Лидером на рынке остается X5 (сети «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик»), чьи продажи готовой еды в 2025 году достигли 216,4 млрд руб., увеличившись на 35,1%. Доля группы составила 19,3%. «Магнит» нарастил продажи на 43,5% (до 83,4 млрд руб.), «Вкусвилл» — на 10,8% (до 75 млрд руб.). Самым быстрорастущим ритейлером в сегменте стала «Лента» с ростом 45,3% (до 35,6 млрд руб.).

Основным сдерживающим фактором развития категории эксперты называют не столько потребительский спрос, сколько дефицит поставщиков и производственных мощностей. Рентабельность сегмента по EBITDA в среднем не превышает 10%, а списания из-за коротких сроков годности достигают 9–11% против 3–4% в среднем по сети.

