Потребители пришли на готовенькое

В 2026 году объем рынка готовой еды может вырасти почти на 18%, до 1,32 трлн руб. Для розницы этот сегмент является одним из главных драйверов роста, несмотря на постепенное замедление его темпов. Основным сдерживающим фактором категории эксперты называют дефицит поставщиков и производственных мощностей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По итогу 2026 года рынок готовой еды в России может вырасти почти на 18%, до 1,32 трлн руб. вместе с НДС, прогнозируют в Infoline. Доля такой продукции в общем объеме розничных продаж продовольственных товаров увеличится с 3,8% до 4,1%, ожидают аналитики. При этом рост рынка готовой еды замедлился.

Согласно подсчетам Infoline, в 2025 году сегмент достиг 1,12 трлн руб. с учетом НДС, что на 18,5% больше год к году.

Динамика роста категории снизилась на 10,5 процентного пункта по сравнению с 2024 годом.

Лидерство на рынке готовой еды укрепила X5 (сети «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик»). По данным Infoline, продажи готовых блюд группы в 2025 году достигли 216,4 млрд руб., что на 35,1% больше год к году. Доля X5 на рынке составила 19,3%. Продажи готовой еды у «Магнита» увеличились на 43,5%, до 83,4 млрд руб., у «Вкусвилла» — на 10,8%, до 75 млрд руб. Самым быстрорастущим ритейлером в сегменте стала «Лента»: реализация такой продукции в сети выросла на 45,3%, до 35,6 млрд руб.

Продажи готовой еды крупнейших FMCG-ритейлеров в 2025 году Выйти из полноэкранного режима Ритейлер Объем продаж (млрд руб. с учетом НДС) Изменение (% год к году) X5 216,4 35,1 «Магнит» 83,4 43,5 «Азбука вкуса» 28,9 11,4 «Вкусвилл» 75 10,8 «Самокат» 46 15 «Яндекс Лавка» 38,2 44,7 «Лента» 35,6 45,3 Открыть в новом окне Источник: данные компаний, оценка Infoline.

По данным NTech, в 2025 году продажи готовой еды выросли на 12% в натуральном выражении и на 27% в денежном. Это значительно выше рынка продуктов питания в целом, который вырос на 1,9% в натуральном выражении и на 13,6% в денежном.

Для продуктовой розницы рынок готовой еды остается одним из самых сильных драйверов трафика, говорит гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. Но входной порог в сегмент заметно вырос, замечает он. Главным ограничением сегодня стал не столько потребительский спрос, сколько способность компаний стабильно производить нужный объем продукции, держать качество и не терять экономику на списаниях, логистике и ручном труде, поясняет эксперт.

Рынок готовой еды до сих пор окончательно не сформировался, замечает директор по аналитике NTech Леонид Ардалионов.

Хотя в прошлом году потребители начали экономить, это не сказалось на сегменте готовой еды. Господин Ардалионов прогнозирует, что в ближайшие два года сегмент продолжит расти, но темпы будут замедляться.

В «Ленте» рост спроса на готовую еду связывают с урбанизацией и ускорением ритма жизни. В Auchan сложившуюся тенденцию объясняют в первую очередь стремительным ростом числа одиночных домохозяйств.

Председатель Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли Станислав Богданов говорит, что в целом запуск категории готовой еды требует значительных инвестиций на всех этапах. По его оценке, рентабельность категории по EBITDA в среднем по рынку не превышает 10%, а окупаемость инвестиций составляет более десяти лет. В рознице списания продуктов из-за коротких сроков годности достигают 9–11% против 3–4% в среднем по сети, отмечает господин Богданов. Частые поставки небольшими партиями делают логистику дороже, чем обычно, добавляет он. В результате полная доходность категории оказывается ниже средней по сети, констатирует эксперт.

Михаил Бурмистров основной причиной замедления рынка готовой еды в 2025 году называет ограниченное предложение.

В ряде регионов не хватает мощностей, а низкий уровень автоматизации у части производителей толкает себестоимость вверх быстрее продуктовой инфляции, замечает он. По данным директора департамента по пищевой безопасности Х5 Елены Крупской, в 2025 году группе удалось расширить пул производителей готовой еды на 29%. Мощности собственных предприятий Х5 составили около 430 тыс. порций в сутки. В 2025 году группа приобрела фабрику-кухню в Туле мощностью более 60 тыс. единиц в сутки, а также запустила собственное производство на распределительном центре в Калининградской области мощностью 20 тыс. единиц.

По данным Infoline, на конец 2025 года количество «Пятерочек» с пекарнями и кофе-поинтами достигло 22 тыс., или 86% объектов сети. Там прогнозируют, что Х5 во втором квартале 2026 года выйдет на 550 тыс. единиц в сутки. Другие ритейлеры также активно наращивают производство: «Магнит» в 2026 году рассчитывает запустить фабрику-кухню в Краснодарском крае, говорят в Infoline. В «Ленте» сообщают, что планируют увеличить мощности по производству готовой еды на 20% в 2026 году. По данным Auchan, в 2026 году готовая еда растет на 3,5% быстрее других категорий.

Владимир Комаров, Алина Мигачёва