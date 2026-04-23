Селлеры попросили Мишустина повышать НДС на зарубежные товары поэтапно

Российские селлеры и отраслевые объединения выступили против резкого повышения налога на добавленную стоимость (НДС) на трансграничные товары. Ассоциация представителей электронной торговли (АПЭТ) направила премьер-министру Михаилу Мишустину письмо с просьбой вводить новую ставку постепенно — до 22% лишь к 2029 году, а не с 2027-го, как предлагает Минпромторг.

Участники рынка опасаются, что одномоментное повышение налога приведет к удорожанию импорта на 15–25%, резкому сокращению ассортимента и перетоку продаж в нерегулируемые каналы, такие как Telegram-каналы и сервисы C2C.

Сейчас обсуждаются два варианта: Минпромторг настаивает на ставке 22% уже с 2027 года, а Минфин предлагает повышать НДС поэтапно — с 7% в 2027-м до 22% в 2029-м. АПЭТ поддерживает именно постепенный сценарий, предупреждая, что резкий скачок налоговой нагрузки навредит и потребителям, и легальному бизнесу.

Особенно уязвимыми окажутся товары массового спроса: электроника, одежда, обувь, косметика. При этом, по данным Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), доля трансграничной торговли в общем объеме российского онлайн-ритейла составляет лишь около 2,5–3,8%, но именно зарубежные продавцы во многом закрывают спрос в экономсегменте.

Российские селлеры надеются, что введение НДС уравняет их конкурентные позиции с иностранными продавцами, разница в прибыли с которыми сейчас достигает 20–30%.

