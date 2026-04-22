Путин встретился с российскими боксерами в Кремле

Президент России Владимир Путин вручил государственные награды победителям чемпионатов мира по боксу и представителям Федерации бокса РФ. Церемония прошла в Екатерининском зале Кремля. После вручения президент пообщался со спортсменами в неформальной обстановке.

Владимир Путин поздравил всех присутствующих и назвал их результаты «весомым вкладом в подтверждение лидерских позиций» России в мировом спорте. Награды получили обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе Петр Ян, чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA), трехкратный чемпион мира среди любителей Муслим Гаджимагомедов, президент Международной федерации бокса (IBA) Умар Кремлев и другие.

В своей речи президент упомянул Международный олимпийский комитет, который, по его словам, нанес огромный ущерб олимпийскому движению из-за политики прошлого руководства. «Избирательные санкции в отношении российских атлетов под предлогом осуждения действий России... в рамках конфликта на Украине при полном игнорировании других аналогичных... конфликтов на планете лишь обнажили коррумпированность и политическую ангажированность значительной части международных спортивных чиновников»,— сказал господин Путин (цитата по пресс-службе Кремля).

Президент пообещал, что государство продолжит развивать сферу спорта по всем направлениям. В том числе — обеспечивать возможности для занятий спортом и достижения высоких результатов, популяризировать спорт среди детей и подростков.