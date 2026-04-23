Сжатые в один громящий кулак

22 апреля президент России Владимир Путин в Екатерининском зале Кремля встретился с российскими боксерами и вручил им государственные награды. О том, почему все это выглядело как-то необычно,— специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников.

Бокал с шампанским не задержался у Владимира Путина

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Бокал с шампанским не задержался у Владимира Путина

Владимир Путин увиделся с боксерами после восьми вечера. Ожидание было долгим, и уж министр спорта Михаил Дегтярев рассмотрел и пол, и потолок Екатерининского зала, и поговорил со всеми и с каждым, и только потом, встав на середину зала, сосредоточился на звуке в нем. Он глядел ввысь и что-то прикрикивал, а потом удовлетворенно сказал:

— Стерео!

Это и не стерео было, а Dolby surround по крайней мере.

Михаил Дегтярев еще позвал одного из спортсменов, и его заставил покричать в потолок, а потом все спрашивал:

— Нет, ну чувствуешь?..

Боксер ничего не чувствовал. Его было не пробить.

Министр спорта Михаил Дегтярев молился на звук в Екатерининском зале

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Министр спорта Михаил Дегтярев молился на звук в Екатерининском зале

Почему этим вечером Владимир Путин встречался с боксерами? Так-то вроде и не понять. Может, например, потому, что они выступали на своем последнем по счету чемпионате мира под флагом России и с гимном России и выигрывали к тому же. А может, еще почему-то.

— На чемпионатах мира прошлого, 2025 года первые места в общекомандном зачете завоевали и наша мужская, и наша женская сборные,— заявил президент.— Отличились и наши профессионалы.

То есть речь шла о чемпионатах еще даже прошлого года.

— Ваши выступления и результаты — это весомый вклад в подтверждение лидерских позиций России в мировом спорте, прочных и незыблемых позиций,— несмотря на все нечистоплотные попытки их ослабить,— говорил он боксерам.

И, между прочим, выражался Владимир Путин резко, просто даже непривычно резко:

— Позорное, я бы сказал, трусливое, политически мотивированное поведение прежнего руководства Международного олимпийского комитета нанесло огромный ущерб олимпийскому движению и самим принципам олимпизма,— продолжал он.— Избирательные санкции в отношении российских атлетов под предлогом осуждения действий России по защите наших людей, наших интересов в рамках конфликта на Украине при полном игнорировании других аналогичных трагических, многочисленных вооруженных конфликтов на планете лишь обнажили коррумпированность и политическую ангажированность значительной части международных спортивных чиновников!

Антироссийские санкции появились, когда, как известно, не было еще ни вооруженного конфликта Израиля с сектором Газы, ни войны США и Израиля с Ираном, и Томас Бах, тогдашний президент МОК, возможно, считал санкции по отношению к России законными. А вот подвергнуть таким же санкциям, например, израильтян у него уже рука не поднялась.

— Надеюсь, что новое руководство Международного олимпийского комитета и международных спортивных организаций как можно скорее преодолеет это наследие — тяжелое и, как я уже сказал, позорное наследие своих предшественников,— повторил господин Путин.— Уверен, впереди у вас, как и у ваших товарищей — представителей самых разных видов спорта, еще много спортивных триумфов, в том числе на крупнейших международных соревнованиях, и обязательно под нашим родным флагом, в сопровождении национального гимна России!

Да, Международную ассоциацию бокса (IBA) Владимир Путин ценит, без сомнения, за законное место наших флага и гимна на ее соревнованиях. Впрочем, как известно, и IBA, которую возглавляет Умар Кремлев, не может чувствовать себя спокойно в условиях создания альтернативной ассоциации (World Boxing), в которую объединились США, Великобритания, Австралия, Канада, Бразилия, Аргентина, Германия, Швеция и другие страны, вышедшие из IBA.

— Россия постепенно возвращается на мировые спортивные арены, и делает это весьма достойно. Яркими победами в прошлом спортивном сезоне отметились наши пловцы, фехтовальщики, каноисты, гимнасты, дзюдоисты, борцы... Но, конечно, особенным, поистине уникальным, без всякого преувеличения, стал триумф паралимпийцев России в Милане! — воскликнул российский президент.— Третье общекомандное место было добыто составом, как вы знаете об этом, который в разы — именно в разы! — уступал по численности командам основных соперников! Это выдающийся результат! Победы были добыты, что называется, не числом, а умением, талантом и волей к победе!

А это еще мягко сказано.

Вот он, громящий кулак

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Вот он, громящий кулак

Муслим Гаджимагомедов, серебряный призер Игр XXXII Олимпиады в городе Токио и трехкратный чемпион мира по боксу, получил медаль Ордена Дружбы и попросил у президента разрешения выступить.

— Уважаемый Владимир Владимирович, добрый день, добрый вечер! Мы все прекрасно понимали, что на чемпионатах мира будет тяжело... нелегко... непросто нам!.. В какой-то степени оно так и случилось... Но мы смогли привести на родину большое количество золотых медалей!..

Он пожимал руку президента на первый взгляд немного странно, то есть, когда здоровался, то поддерживал его правую руку под локоть еще и своей левой. Так в этом зале было не принято, и я удивился, пока не понял, что у боксеров же всегда так, то есть и все остальные так потом поступали, и тоже уверенно, и даже машинально.

Пожалуй, самый заслуженный российский боксер переживал как ребенок, сбивался, и оттого церемония неожиданно стала, можно сказать, трогательной. То есть вот теперь все было как надо.

— И пользуясь случаем, Владимир Владимирович, хотел бы от лица всех дагестанцев сказать вам, что мы гордимся вам. Спасибо вам большое, что вы уделяете внимание и помогаете нашей республике в непростое время...

На каждой встрече Владимиру Путину несется «спасибо» за помощь в ликвидации дагестанского наводнения (накануне была встреча с муниципальными работниками, и мэр Махачкалы посвятил этой благодарности всего себя).

Орденом «За заслуги перед Отечеством II степени» был награжден Александр, не побоюсь этого слова, Беспутин, генеральный секретарь Федерации бокса России. И вот это награждение стало, я считаю, событием по крайней мере дня.

Путин награждал Беспутина.

И вряд ли могло быть наоборот.

Что ж, такого Екатерининский зал не видел уж точно.

— Уважаемый Владимир Владимирович, от лица боксерского сообщества выражаю вам огромную благодарность за развитие нашей страны, спорта и в частности бокса,— сказал Владимиру Путину Александр Беспутин.— Желаю вам крепкого здоровья и Божьей благодати!

Это был человек с ясным взглядом, который выступал от всей души:

— Хотелось, чтобы вы знали, что боксеры всегда и во всем поддерживают вас. Пользуясь случаем, благодарю вас от себя лично, от каждого представителя бокса, от спортсменов, за нашего командира Рубежного Алексея Александровича (начальник Службы безопасности президента ФСО к тому же и председатель Высшего наблюдательного совета Федерации бокса России — А.К.), который является для нас примером мужества и патриотизма, и нашего руководителя Кремлева Умара Назаровича, который также пример работоспособности и самоотдачи!

Владимир Путин и Александр Беспутин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин и Александр Беспутин

Для каждого Александр Беспутин нашел свои слова.

— Вы доверили бокс в надежные руки,— заканчивал он.— Благодаря этим людям российская школа бокса сегодня занимает лидирующую позицию в мире, а наши ребята имеют честь петь гимн нашей страны и видеть, как поднимается наш триколор в это непростое время для спорта! Отдельно хочу поблагодарить Дюмина Алексея Геннадьевича (помощника президента России — А.К.) за развитие спорта в нашей стране, за поддержку боксеров!.. Слава Богу за все! Служу России!

Боксер из Северной Осетии Мурат Гассиев, получая медаль ордена «За заслуги перед Отечеством II степени», обратил внимание вот на что:

— Как сказал очень близкий человек нашей боксерской семьи: «Умри, но сделай!» Боксеры с вами и Республика Северная Осетия тоже с вами!

Илья Попов, чемпион мира по боксу, высказался еще яснее:

— Спасибо вам за все, что у нас есть! — сказал он, обращаясь к Владимиру Путину.

— Жизнь продолжается,— откликнулся Владимир Путин,— и что особенно приятно: мне, перед тем как сюда, в этот зал, мы торжественно вошли, на ухо шепнули, что одна из вас (боксирующих женщин — А.К.) ждет ребенка, что особенно приятно. Надеюсь, что вы будете счастливой мамой и сможете поддержать и другое важнейшее направление в развитии страны — демографическое...

Она должна понимать, что не просто рожает, а поддерживает важнейшее направление.

Девушки-боксеры мечтали сфотографироваться с пресс-секретарем президента Дмитрием Песковым

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Девушки-боксеры мечтали сфотографироваться с пресс-секретарем президента Дмитрием Песковым

После награждения, когда разнесли шампанское, Мурат Гассиев рассказал, что 11 июля у него будет бой, в котором он будет защищать свой титул чемпиона мира.

— Пока неизвестно, но, скорее всего, в Москве... И вас приглашаем, если у вас получиться,— сказал боксер президенту.

— Тогда тебе нельзя шампанское,— заявил президент.

— Оно безалкогольное,— попробовал пошутить боксер.

Еще одному боксеру Владимир Путин передал свой бокал с шампанским, увидев, что парню, кажется, не хватило.

Парень-то был счастлив, но не долго.

— Отдай!.. — с укором прошептал ему Умар Кремлев.

Но Владимиру Путину уже несли другой бокал.

Хорош бы он был с двумя.

Андрей Колесников