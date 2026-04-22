Суд отклонил жалобу политика-иноагента Льва Шлосберга на приговор

Псковский городской суд отклонил жалобу местного политика Льва Шлосберга (признан в России иностранным агентом) на приговор по делу об уклонении от исполнения обязанностей иноагента (ч. 2 ст. 330.1 УК РФ). Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Фото: Степан Баранов / Псковское «Яблоко»

Фото: Степан Баранов / Псковское «Яблоко»

Ранее «Ъ Северо-Запад» писал, что суд в Пскове признал заместителя председателя партии «Яблоко» Льва Шлосберга (внесен в реестр иностранных агентов) виновным в уклонении от исполнения обязанностей иноагента и приговорил к 420 часам обязательных работ. «Яблочника» обвинили в отсутствии обязательной маркировки (так называемой плашки) на чужих роликах, которые он сохранил в разделе видеозаписей на личной страничке во «ВКонтакте». В партии считают этот приговор «давлением на политика, который отстаивает идеалы свободы и мира».

Также Конституционный суд отказался рассматривать жалобу политиков «Яблока» на закон об иностранных агентах.

Матвей Николаев