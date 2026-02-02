Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Суд отказался рассматривать жалобу политиков «Яблока» на закон об иноагентах

Конституционный суд отказался рассматривать жалобу политиков «Яблока» на закон об иностранных агентах, сообщают «Ведомости». Заместитель председателя партии Лев Шлосберг и бывший депутат петербургского Заксобрания Борис Вишневский, оба включенные в реестр иностранных агентов, пытались оспорить ключевые положения закона «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием».

Оба указывали, что нормы закона позволяют признавать человека иностранным агентом за любое взаимодействие с другим лицом, уже имеющим такой статус, и устанавливают для них стигматизирующие ограничения. Однако Конституционный суд посчитал, что Минюст обязан устанавливать конкретные факты для включения в реестр, а использование в законе «оценочных понятий» допустимо, если их смысл ясен участникам правоотношений.

Несмотря на отказ суда, «Яблоко» намерено продолжать борьбу против закона в правовом поле. Ранее, в декабре 2025 года, петербургские депутаты отказались рассматривать инициативу партии об обращении в Конституционный суд для проверки закона. По словам зампреда псковского отделения партии Яны Ивановой, вопрос будет поднят в программе «Яблока» на выборах в Госдуму в 2026 году.

Подробнее об уголовных делах иноагента Шлосберга читайте в материале «"Яблочник" отработает маркировку».

Андрей Маркелов

Новости компаний Все