Суд отказался рассматривать жалобу политиков «Яблока» на закон об иноагентах

Конституционный суд отказался рассматривать жалобу политиков «Яблока» на закон об иностранных агентах, сообщают «Ведомости». Заместитель председателя партии Лев Шлосберг и бывший депутат петербургского Заксобрания Борис Вишневский, оба включенные в реестр иностранных агентов, пытались оспорить ключевые положения закона «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием».

Оба указывали, что нормы закона позволяют признавать человека иностранным агентом за любое взаимодействие с другим лицом, уже имеющим такой статус, и устанавливают для них стигматизирующие ограничения. Однако Конституционный суд посчитал, что Минюст обязан устанавливать конкретные факты для включения в реестр, а использование в законе «оценочных понятий» допустимо, если их смысл ясен участникам правоотношений.

Несмотря на отказ суда, «Яблоко» намерено продолжать борьбу против закона в правовом поле. Ранее, в декабре 2025 года, петербургские депутаты отказались рассматривать инициативу партии об обращении в Конституционный суд для проверки закона. По словам зампреда псковского отделения партии Яны Ивановой, вопрос будет поднят в программе «Яблока» на выборах в Госдуму в 2026 году.

Андрей Маркелов