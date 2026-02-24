Дуров стал фигурантом дела о содействии терроризму. Главное
Основатель Telegram Павел Дуров стал в России фигурантом уголовного дела, сообщили СМИ. Официально это не подтверждено. Что известно о «деле Дурова» — в материале «Ъ».
Павел Дуров
Фото: Oslo Freedom Forum
- В «Российской газете» и «Комсомольской правде» на основе материалов ФСБ вышли материалы, согласно которым Павел Дуров стал фигурантом уголовного дела. Его действия расследуются признакам преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 205.1 (содействие террористической деятельности) УК РФ.
- Согласно УПК, категории дел против общественной безопасности, в том числе терроризм (ст. 205 — 205.5 УК РФ), могут расследоваться Следственным комитетом России. Пресс-служба СКР никак не комментировала публикации «Российской газеты» и «Комсомольской правды».
- По данным ФСБ, Telegram использовался для координации теракта в «Крокус Сити Холле», убийств Дарьи Дугиной, Владлена Татарского, девяти высокопоставленных российских военных. Предотвращены 475 терактов, подготовка к которым велась через Telegram.
- «Цифровые платформы перестали быть нейтральной средой. В условиях тотальной гибридной войны они становятся стратегическим оружием. Игнорирование законов, отказ от диалога и фактическое пособничество преступникам ставят Telegram вне правового поля России», — сообщается в материале «Российской газеты».
- 19 февраля директор ФСБ Александр Бортников сообщил журналисту кремловского пула, что служба никаких переговоров с Павлом Дуровым не ведет. «Мы раньше разговаривали, ни к чему хорошему это не привело, к нашему сожалению, понимаете? Он преследует свои корыстные интересы», — сказал господин Бортников. Он добавил, что «нужно работать, а не биться за свободу слова». «Никто ее не нарушает, а защищает интересы граждан», — добавил он.
- Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов сообщил Telegram-каналу «Кровавая барыня», что в ближайшие три месяца ФСБ может обратиться с требованием признать Telegram «фактически пособником террористов».
- Если Telegram признают экстремистским и запретят по аналогии с Meta (Instagram, Facebook; компания признана в РФ экстремистской и запрещена), то пользователи с платной подпиской (Telegram Premium) не будут считаться нарушившими законодательство, пояснил депутат Андрей Свинцов в комментарии телеканалу «Звезда». Речь идет о покупке подписки до признания Telegram экстремистским (если такое произойдет).
- С 10 февраля Роскомнадзор усили замедление Telegram. В службе пояснили, что таким образом пытаются «добиться исполнения российского законодательства и обеспечить защиту граждан». Позже глава Мидцифры Максут Шадаев высказывал тезисы, которые также фигурируют в сегодняшних материалах «Российской газеты» и «Комсомольской правды» — иностранные спецслужбы имеют доступ к переписке в Telegram и используют эти данные для ведения боевых действий против российской армии.
- Это не первый случай когда правоохранительные органы распространяют ответственность на основателя платформы за деятельность, не связанных с ним людей. В августе 2024 года прокуратура Парижа предъявила Палову Дурову обвинения, в том числе в соучастии в незаконных транзакциях, мошенничестве, в отказе предоставлять уполномоченным органам необходимую информацию или документы. После задержания Дурова освободили под залог в €5 млн. Сейчас он находится под судебным надзором и обязан отмечаться в полиции.