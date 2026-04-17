У маркетплейсов на посылках

Несмотря на почти двукратный рост заказов товаров из-за границы в первом квартале 2026 года у отдельных операторов, в целом оборот трансграничной онлайн-торговли увеличился незначительно. Сейчас российские покупатели при заказе на маркетплейсах зачастую отдают предпочтение иностранным товарам из-за меньшей цены. Однако к концу года ситуация может измениться, а заказы подорожают на 15–25% после введения НДС для зарубежных селлеров, лоббируемого Минпромторгом и Минфином.

По итогам января—марта 2026 года количество трансграничных онлайн-заказов у CDEK.Shopping выросло на 86% год к году, сообщили “Ъ” в компании. Рост числа заказов у отдельных игроков почти не отразился на сегменте в целом. По данным Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), в январе этого года оборот трансграничной торговли увеличился на 8% год к году, в феврале — на 13%. В Ozon Global утверждают, что трансграничный сегмент не занимает существенной доли продаж и продолжает сжиматься в условиях активного роста продаж у российских продавцов. За пять лет доля заграничных заказов снизилась в четыре раза и с учетом текущих прогнозов останется на уровне 3–4% от общего объема онлайн-продаж, считают в компании.

Из 2,8 трлн руб. общего объема онлайн-покупок за первые два месяца 2026 года на трансграничные пришлось всего 2,5%, говорит президент АКИТ Артем Соколов. Для сравнения: по итогам 2025 года доля покупок в зарубежных интернет-магазинах составляла около 3,8%.

Основатель агентства «Шольчев» Евгений Шольчев отмечает, что только на маркетплейсах количество заказов из-за границы в 2025 году выросло на 30% год к году. В Data Insight говорят об увеличении заказов за прошлый год на 24,4%, до 209 млн руб., оборота — на 22,8%, до 404 млрд руб. Однако по итогам 2026 года темпы роста трансграничной торговли могут замедлиться до 15–20%, прогнозирует господин Шольчев. В Data Insight ожидают, что рынок трансграничной торговли по итогам 2026 года приблизится к значениям общих онлайн-продаж. В компании прогнозируют, что оборот всего российского рынка электронной коммерции составит 15,4 трлн руб., увеличившись на 15% год к году, количество заказов — на 20%, до 10 млрд.

В основном зарубежные продажи продолжат развиваться за счет для чувствительных к цене покупателей, считают в Ozon Global. Такая тенденция прослеживается уже сейчас: основной спрос приходится на товары экономсегмента со средним чеком до 1 тыс. руб., рассказали в компании.

При росте количества заказов падение среднего чека отметили и в CDEK.Shopping, где за первый квартал это значение снизилось на 24%, до 14,8 тыс. руб.

Руководитель проектов практики «Потребительский сектор и АПК» компании Strategy Partners Артем Суворов связывает эту тенденцию с активным расширением ассортимента зарубежных продавцов и развитием логистики, ускоряющей доставку таких товаров. Дополнительно влияет и цена, поясняет он. Укрепление рубля в отдельные периоды делает зарубежные покупки более привлекательными, но потребители при этом остаются осторожными в расходах.

Негативно сказаться на развитии сегмента может обсуждаемое повышение НДС на товары, приобретаемые за границей, сразу до 22% в 2027 году, предложенное Минпромторгом РФ. В свою очередь, ввести эту меру поэтапно предлагает Минфин. Такие меры непременно приведут к росту цен: в среднем удорожание может составить 15–25% (см. “Ъ” от 26 февраля). Также по требованию Федеральной антимонопольной службы с 25 мая 2026 года Wildberries меняет условия для зарубежных предпринимателей: теперь их комиссии будут на одном уровне с российскими продавцами. В первую очередь это отразится на товарах с невысокой маржинальностью и низкой лояльностью к конкретному бренду, заключает Евгений Шольчев.

Алина Мигачёва