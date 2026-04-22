Абитуриентам обозначили конкретные цели

В приемную кампанию 2026 года целевые места в вузах были распределены по новым правилам. Теперь еще до начала приемной кампании можно увидеть, какое предприятие является работодателем для конкретного места в каждом вузе, а также понять, в каком регионе предполагается отработка. В правительстве РФ говорят, что такой подход поможет учитывать региональную кадровую потребность и гарантировать абитуриентам рабочие места. Эксперты признают, что с каждым годом система целевого набора становится все более прозрачной, но подчеркивают, что интересы студентов все же далеко не всегда связаны с запросами экономики.

Слева направо: министр просвещения России Сергей Кравцов, ректор Московского государственного института международных отношений (МГИМО) МИД России Анатолий Торкунов, помощник президента России Владимир Мединский и министр науки и высшего образования России Валерий Фальков во время заседания

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Слева направо: министр просвещения России Сергей Кравцов, ректор Московского государственного института международных отношений (МГИМО) МИД России Анатолий Торкунов, помощник президента России Владимир Мединский и министр науки и высшего образования России Валерий Фальков во время заседания

Правительство РФ распределило квоты на целевое обучение в вузах на предстоящую приемную кампанию. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина. В 2026 году целевые места впервые распределялись по новым правилам. Раньше, выделяя такую квоту, правительство указывало лишь процент, который она должна занимать от общего числа бюджетных мест на каждом из направлений. Теперь же для каждого вуза прописано фиксированное количество мест на каждом направлении с привязкой к конкретному работодателю и региону.

Целевики заключают договор одновременно с вузом и будущим работодателем. После получения диплома выпускники обязаны от трех до пяти лет отработать на предприятии, с которым установлены договорные отношения. Места в вузах для целевиков финансируются за счет федерального бюджета. На них поступают по отдельному конкурсу в рамках специальной квоты из общего числа бюджетных мест. С 2024 года все работодатели обязаны размещать заявки на портале «Работа в России». Там же абитуриенты могут узнать количество вакансий и подать заявку.

В ответ на запрос “Ъ” в Минобрнауки рассказали, что всего распределено около 83 тыс. мест: из них более 35 тыс.— на бакалавриат; 26 тыс.— на специалитет; 4 тыс.— на магистратуру и 16 тыс.— на программы подготовки кадров высшей квалификации.

Самыми квотируемыми стали направления в области здравоохранения и медицинских наук: на них приходится более 33,8 тыс. мест.

Еще 19,5 тыс. выделено на инженерные специальности, 13,5 тыс.— на педагогику и 9,3 тыс.— на сельскохозяйственные науки.

Оставшиеся квоты распределились между общественными науками (3,1 тыс.), математическими и естественными специальностями (1,7 тыс.), и около 1 тыс. мест пришлось на искусство и культуру и гуманитарные науки.

Подходы к распределению целевых квот изменены по поручению президента. Премьер-министр Михаил Мишустин отмечает, что такой механизм позволит «в полной мере учесть кадровую потребность регионов, выпускнику гарантировать место работы по его профилю, а компании — привлечь обученного и заинтересованного специалиста». Новые правила, добавляют в Минобрнауки, исключат риски размещения предложений от работодателя на одни и те же целевые места в вузах и позволят абитуриентам узнавать о кадровой потребности заказчиков целевого обучения более чем за два месяца до начала приема.

Отметим, что в прошлые годы работодатели подавали заявки на уже выделенные целевые места, и нередко оказывалось, что предложений от заказчиков выходило меньше, чем отведенных для них квот. В итоге представители ректорского сообщества жаловались, что их обвиняли в непопулярности целевых мест в их вузах (см. “Ъ” от 13 января 2026 года). Новые правила исключают такую проблему.

Новый подход, с одной стороны, будет стимулировать переговоры между университетами и работодателями, замечает директор Института образования НИУ ВШЭ Евгений Терентьев. При этом избежать сложностей с планированием рабочих мест на несколько лет вперед все равно не удастся, считает эксперт: «Это зависит и от того, какие условия предлагает работодатель, и от интересов студентов, которые не всегда идут в одном направлении с рынком труда».

«В детализации квот в первую очередь заинтересованы работодатели. Это позволяет им точнее планировать кадровое обеспечение и рассчитывать на отбор наиболее сильных абитуриентов в рамках конкурса»,— уверен старший научный сотрудник Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС Борис Илюхин. Он говорит, что за последние несколько лет подход к целевому обучению стал «заметно прозрачнее и управляемее», а новые правила сделают процедуру набора еще более эффективной и конкурентной.

Теперь можно будет отследить, насколько предприятия активно работают над привлечением абитуриентов еще до начала набора в вузы. Полагаться, что их найдут просто на портале «Работа в России», уже не получится, считает начальник отдела организации приема ИТМО Алексей Итин, и значит, ответственность работодателя повысится. «Вузам же это потенциально упрощает административную работу, так как сразу будет понятно, сколько человек заявилось и на какие предприятия»,— добавляет он.

Полина Ячменникова