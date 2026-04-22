«Челси» во второй раз за сезон уволил главного тренера

Лондонский футбольный клуб «Челси» уволил с поста главного тренера Лиама Росеньора после пяти подряд сухих поражений в чемпионате Англии. До конца сезона его обязанности будет исполнять Калум Макфарлейн.

«Это решение далось клубу нелегко, однако последние результаты не соответствуют необходимым стандартам, и в этом сезоне еще многое предстоит сделать. Все в "Челси" желают Лиаму успехов в будущем»,— сообщила пресс-служба. Также в клубе заявили, что «проведут самоанализ, чтобы сделать правильный выбор на долгосрочную перспективу».

В последних пяти турах Английской премьер-лиги (АПЛ) «Челси» потерпел пять поражений с общим счетом 0:11. Его соперниками были «Ньюкасл», «Эвертон», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Брайтон». С 48 очками после 34 матчей клуб занимает седьмое место в турнирной таблице. Отставание от идущего пятым (то есть в зоне, гарантирующей участие в Лиге чемпионов — самом престижном еврокубковом турнире) «Ливерпуля» составляет семь баллов, при этом «Челси» провел на одну игру больше.

Лиам Росеньор возглавил «Челси» в январе 2026 года, сменив итальянца Энцо Мареску. Контракт с британским специалистом был рассчитан до 2032 года. Газета The Sun сообщала, что клуб должен выплатить тренеру около €27,6 млн отступных. Ранее Росеньор руководил французским «Страсбуром» и входил в тренерский штаб английского «Дерби Каунти».

Таисия Орлова