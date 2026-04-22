Гранд без голов

Главный конфуз европейского клубного футбольного сезона, кажется, произошел с «Челси». Команда, финансовые и кадровые ресурсы которой предполагают борьбу за золото английского чемпионата, проиграв — 0:3 — «Брайтону», умудрилась потерпеть пятое подряд поражение в турнире без единого забитого гола. Эта серия опустила «Челси» так низко, что ему трудно будет забраться хотя бы в пятерку, то есть в «зону Лиги чемпионов».

Футболисты «Челси» (в темной форме) в чемпионате Англии не смогли забить в ворота соперников хотя бы один мяч уже в пяти матчах подряд

Фото: Dylan Martinez / Reuters Футболисты «Челси» (в темной форме) в чемпионате Англии не смогли забить в ворота соперников хотя бы один мяч уже в пяти матчах подряд

Фото: Dylan Martinez / Reuters

После открывшего 34-й тур чемпионата Англии матча разные британские медиаресурсы — BBC, The Guardian — наслаждались, придумывая, как поярче проиллюстрировать его суть и итоги. Тут, конечно, простой констатацией того факта, что богатый-пребогатый гранд, стоимость заявки которого Transfermarkt оценивает в €1,16 млрд (в Английской премьер-лиге дороже только две команды — те, что ведут сейчас отчаянную борьбу за титул, оторвавшись от всех: «Манчестер Сити» и «Арсенал»), разгромно проиграл сопернику вдвое дешевле, было не обойтись.

Но ведь «Брайтон» — это давно тоже почти элита лиги, жутко крепкий орешек. Но этот факт можно было дополнить, украсить всякими подробностями. Часть из них про сам матч. Например, такая деталь.

До удара по воротам в исполнении футболиста «Челси» дело в нем впервые дошло лишь перед перерывом, на 41-й минуте. А коэффициент xG (в продвинутой статистике — так называемые ожидаемые голы, то есть, строго говоря, градус остроты) у гостей в первом тайме составил эфемерные 0,04.

Иными словами, опасности от «Челси» вообще никакой не исходило. А «Брайтон» между тем в самом начале матча успел открыть счет и мог вполне забить еще. Впрочем, голы у него все равно появились — уже во втором тайме, который лондонцы провели ненамного живее, чем предыдущий.

Но и этого мало. Наиболее полно суть катастрофы «Челси» описывает контекст более широкий. Ладно бы, матч с «Брайтоном» был эпизодом. Но штука в том, что на самом-то деле он идеально встроился в удивительный весенний тренд.

Поражение от «Брайтона» было для «Челси» пятым подряд в чемпионате. Вернее, не просто пятым подряд, а пятым подряд без единого забитого гола.

Общий счет этих матчей с «Ньюкаслом», «Эвертоном», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Брайтоном» — 0:11! В предыдущий раз серия из пяти проигрышей у «Челси» была в 1993 году, когда он еще не имел статуса гранда. А чтобы обнаружить серию из полудесятка матчей, в которых лондонцы не поражали ворота соперников, пришлось погружаться не в отдаленное прошлое, а в какую-то седую футбольную древность. Такая нашлась в 1912 году.

Но можно взять отрезок и подлиннее, не ограничиваясь национальным чемпионатом. В минувшие полтора месяца «Челси» сыграл в общей сложности восемь встреч в официальных турнирах. На них, помимо пяти матчей во внутреннем первенстве, пришлись два в 1/8 финала Лиги чемпионов против ПСЖ.

В обоих парижане без труда разделались с лондонцами — 5:2 и 3:0. И да, было все-таки в эти полтора месяца и светлое пятно. В четвертьфинале Кубка Англии «Челси» разнес — 7:0 — «Порт Вейл». Правда, без уточнения, что жертва — клуб из третьего по рангу дивизиона, все же не обойтись.

Чемпионат Англии 34-й тур. «Брайтон»—«Челси» 3:0 (Кадыоглу, 3; Хиншелвуд, 56; Уэдбек, 90+1). Положение команд. 1. «Арсенал» — 70 очков (после 33 матчей). 2. «Манчестер Сити» — 67 (32). 3. «Манчестер Юнайтед» — 58 (33). 4. «Астон Вилла» — 58 (33). 5. «Ливерпуль» — 55 (33). 6. «Брайтон» — 50 (34) 7. «Челси» — 48 (34). 8. «Брентфорд» — 48 (33). 9. «Борнмут» — 48 (33).

А в качестве гарнира к этим цифрам неплохо шли цитаты главного тренера лондонцев Лиама Росеньора. Его-то, в отличие от нападения «Челси», прорвало так прорвало — не прятался за обтекаемыми формулировками. Говорил про «страсть, дух, мужество», которые, понятно, у его подопечных отсутствовали. Говорил про то, что привык защищать игроков, но сегодня как-то не получается — не тот случай.

А те, кто записывал его высказывания, вспоминали, что вообще-то человека приглашали в январе на место уволенного Энцо Марески для того, чтобы как раз взбодрил «Челси», который при прежнем тренере, казалось, скис. Но все познается в сравнении.

Зимний «Челси» на фоне «Челси» весеннего выглядит очень энергичным. Весеннему даже непонятно, к чему стремиться. Упал, пропустив вперед «Брайтон», уже на седьмую позицию в таблице чемпионата.

О медалях, хотя бы бронзовых, нет смысла на финише турнира (в календаре у «Челси» еще четыре матча) и мечтать. И «зона Лиги чемпионов» уже, похоже, вне досягаемости. До замыкающего топ-пятерку «Ливерпуля» семь очков, притом что у ливерпульцев встреча в запасе. А болельщики все чаще скандируют с трибун имя прежнего владельца клуба Романа Абрамовича, продавшего его в 2022 году консорциуму во главе с Тоддом Бёли. Утешаться им можно разве что славной историей с титулами, так резко контрастирующей с позорным настоящим.

Алексей Доспехов