Екатеринбуржца осудили в Азербайджане на четыре года по делу о легализации денег
Суд в Азербайджане приговорил жителя Екатеринбурга Александра Вайсеро к четырем годам колонии по делу о легализации денежных средств, сообщает издание Minval.
По версии следствия, он легализовал 727 тыс. манатов (около 32 млн руб.), полученных через незаконные букмекерские, лотерейные и «другие азартные сайты», действовавшие за пределами страны. Следствие утверждает, что для сокрытия источника средств обвиняемый переводил деньги частями на банковские карты, оформленные на разных лиц.
О задержании Александра Вайсеро и еще семерых россиян стало известно в начале июля 2025 года. Их обвиняли в транзите наркотиков из Ирана и киберпреступлениях.
Арест россиян произошел на фоне обострения между Москвой и Баку в связи с задержанием уроженцев Азербайджана в Екатеринбурге.