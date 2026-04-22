Конфискат определят в новые частные руки

Госдума одобрила в первом чтении законопроект об упрощении приватизации жилья, ранее изъятого у частных лиц в пользу государства из-за коррупционных нарушений. Для этого предлагается отменить действующее сейчас требование к стоимости, чтобы на торги могло выставляться и недорогое жилье. Сейчас далеко не вся изъятая недвижимость подходит под этот критерий. Депутатов при обсуждении проекта обеспокоила дальнейшая судьба продаваемых объектов — например, проверяются ли покупатели на наличие связи с прежним владельцем-коррупционером.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Депутаты намерены повысить шансы на переход конфискованного у коррупционеров жилья в частные руки (на фото — соавтор законопроекта вице-спикер Госдумы Виктория Абрамченко)

Законопроект об упрощении порядка приватизации жилья, изъятого в связи с коррупционными нарушениями его владельцев, 22 апреля прошел первое чтение — документ подготовлен группой парламентариев во главе с вице-спикером Госдумы Викторией Абрамченко. Поясним, речь идет о ситуациях, когда частное жилье обращается в доход государства (так, например, в рамках антикоррупционного иска было изъято имущество экс-министра обороны Тимура Иванова, включая недвижимость, см. “Ъ” от 6 декабря 2025 года). После этого государство может выставить такое имущество на аукцион для последующей приватизации.

Действующий порядок позволяет выставлять на торги, по сути, лишь элитное жилье коррупционеров — его рыночная стоимость должна как минимум вдвое превышать сумму, рассчитанную исходя из официального показателя средней цены метра в регионе и площади. В остальных случаях жилье остается на балансе государства и, например, предоставляется нуждающимся в соцнаем. Как напомнил первый зампред думского комитета по вопросам собственности Сергей Тен, такой порядок приватизации введен в 2023 году, но практика показала, что он недостаточно эффективен.

Как следует из пояснительной записки, сейчас в госказне находится 273 жилых помещения, изъятых в судебном порядке, общей кадастровой стоимостью (обычно заметно ниже рыночной) 1,8 млрд руб.— 212 в связи с коррупционными нарушениями. Оценка проводилась по 63 объектам — только 5 из них признано соответствующими ценовому критерию. Как ранее поясняла Виктория Абрамченко, из-за законодательных ограничений лишь около 20% конфискованного у коррупционеров имущества вовлечено в экономику — под ценовой критерий подходит лишь 8% жилья.

В итоге, полагают авторы проекта, бюджет неэффективно расходует средства на проведение оценки и недополучает доход от продажи таких объектов.

Ранее Счетная палата предлагала снять «ценовые» ограничения.

Законопроект это и предполагает — продаваться на торгах сможет любое изъятое у коррупционеров жилье, даже недорогое. Уточняется, что приватизироваться в таком порядке могут не только дома и квартиры, но также доли или комнаты.

При этом на аукцион не будет выставляться жилье, которое может быть включено в фонд социального использования (например, для предоставления в соцнаем),— критерии установит правительство.

Планируется и несколько ускорить продажу изъятого жилья.

Сейчас если аукцион признан несостоявшимся, то проводится повторный со снижением цены на 5%. Если и он не состоялся, следующие торги могут быть проведены только через полгода. Законопроект отменяет этот шестимесячный срок.

В Белом доме законопроект в целом поддержали, но с некоторыми замечаниями. Например, следует из отзыва правительства, необходимы уточнения, чтобы исключить возможность приватизации жилья, которое уже представлено гражданам в соцнаем до вступления изменений в силу. Поскольку допускается продажа долей, полагают в правительстве, следует закрепить преимущественное право покупки для других участников долевой собственности. По словам Сергея Тена, эти замечания планируется учесть при доработке законопроекта ко второму чтению.

Депутатов же в ходе обсуждения преимущественно интересовали покупатели такого жилья — предусмотрена ли проверка приватизирующего лица на предмет его аффилированности с коррупционером и как обеспечить прозрачность дальнейшей судьбы самих объектов. По словам Сергея Тена, эти вопросы комитет готов обсуждать в ходе подготовки подзаконных актов.

Евгения Крючкова