Тимур Иванов пополнил бюджет обороны

Пресненский суд Москвы по иску Генпрокуратуры обратил в доход государства имущество бывшего замминистра обороны Тимура Иванова на сумму 1,2 млрд руб. Формально заявление было удовлетворено частично — суд изъял практически весь заявленный надзором список имущества: недвижимость, земельные участки, машины, а также предметы роскоши. При этом было отказано в конфискации лишь старого Bentley, принадлежащего бывшей жене экс-чиновника Светлане Захаровой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Тимур Иванов в суде (июль 2025 года)

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Тимур Иванов в суде (июль 2025 года)

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

На заседании Светлана Захарова, которая, по данным “Ъ”, до сих пор проживает в усадьбе Волконской—фон Мекка в Чистом переулке (ремонт в ней следствие считает взяткой Тимуру Иванову), рассказала, что вышла замуж за него в 2009 году «по большой любви». Ради нее она «разрушила свою очень благополучную семью» с бизнесменом Михаилом Маниовичем.

После развода в 2022 году с Тимуром Ивановым она узнала, что тот «вел двойную, а точнее сказать, многомерную жизнь» у нее ее спиной. «Особенно этот период совпал с периодом его работы в структурах в Минобороны»,— заявила госпожа Захарова.

Ответчица призналась, что категорически возражала против его перехода на работу в министерство, тем более когда господину Иванову предложили пост замминистра. Она пояснила, что предупреждала мужа: это разрушит их семью «из-за крайне распутной и аморальной обстановки внутри коллектива».

«За этот период Тимур Иванов четырежды подавал на развод со мной»,— сказала госпожа Захарова. Также она сообщила, что после того, как развелась с ответчиком, узнала, что в 2018 и 2019 годах у него родилось «двое внебрачных детей» от женщин, которые ей неизвестны, но все дети носят фамилию отца, а значит он их признал.

Светлана Захарова утверждала, что лишь после ареста господина Иванова в 2024 году узнала о его активах, оформленных, как утверждает прокуратура, «на третьих лиц» и, следовательно, скрытых от раздела совместно нажитого с ней имущества.

Ответчица подчеркнула, что «не претендует на все изъятые у Тимура Вадимовича ювелирные украшения», но попросила исключить из иска «законно принадлежащее» ей имущество. А именно 13 ювелирных украшений ее и дочери из 170 изъятых по делу господина Иванова. Госпожа Захарова пояснила, что приобрела их в браке с первым мужем, что подтверждали фотографии в журналах.

Речь шла о приобретенном на аукционе Christie's кольце Graff, а также изделиях Cartier и Van Cleef. Однако, по данным “Ъ”, в иске их не было.

Госпожа Захарова просила также вернуть ей двое женских наручных часов из 44 изъятых у господина Иванова, 3 автомобиля из 35 транспортных средств, указанных в иске прокуратуры, а также 5 млн 914 тыс. руб., которые уже после расторжения брака поступили на ее счет. «Они составляют лишь малую часть из 213 млн руб. 738 тыс. руб., изъятых во время обысков» по делу господина Иванова, заметила ответчица.

В части ювелирки Светлану Захарову поддержала нынешняя гражданская жена ответчика телеведущая Мария Китаева. Она отметила, что до того, как сошлась с господином Ивановым, имела собственные украшения, которые следователи изъяли без разбора, не вникая в их происхождение. Среди них было кольцо, с которым предложение делал ее первый муж, и даже браслетики ее маленьких детей.

Она обратила внимание на то, что доводы о коррупционном происхождении имущества господина Иванова прокуратура мотивировала лишь материалами расследования дела о взятках.

«Прокуратура ссылается на материалы дела, но если приговор по нему еще не вынесен?» — риторически спросила ответчица. Также она отметила, что дом в деревне Раздоры, где она и ее четверо детей проживали вместе с господином Ивановым до его ареста (экс-чиновник является отцом младшей дочери журналистки), «ни при каких обстоятельствах не является коррупционным», так как был приобретен бывшим чиновником в кредит под залог его квартиры на Поварской улице. «Также дом является единственным местом жительства детей, младшему из которых нет и двух лет»,— сказала она.

Адвокат господина Иванова Александр Марченко заявил, что к приобщенным к материалам гражданского дела протоколам допроса бизнесмена Сергея Бородина (он заявил, что экс-замминистра оформил активы на доверенных ему лиц и коммерческие фирмы) следует отнестись «критически», так как он является обвиняемым и заключил сделку со следствием. «Положение Бородина является зависимым и уязвимым и дает ему стимул содействовать следствию, и он может оговаривать Иванова»,— сказал адвокат.

Представлявшие интересы компаний «Дворянское гнездо», ООО «Волжский берег», «Гермес-Техно» и «Агрокомплекс ''Русское село''» адвокаты утверждали, что их оппонент не доказал связь и аффилированность фирм с замминистра обороны. А защитник отца экс-замминистра обороны Вадима Иванова Денис Балуев уверял, что его клиент мог позволить себе купить Cadillac Escalade 2021 года выпуска стоимостью около 10 млн руб., так как строил свою карьеру независимо от сына и «всю жизнь пользовался автомобилями такого класса».

Сам господин Иванов, выступая по видеосвязи из СИЗО, заявив, что, во-первых, не владел всем имуществом, которое Генпрокуратура хочет у него отсудить.

Например, усадьбой Панкратово в Тверской области за более чем 800 млн руб., собственником которой числится «Волжский берег». «Пожалуйста, делайте с ней что хотите»,— сказал он. Также господин Иванов открестился от найденных в ходе обыска в квартире матери Марии Китаевой 56 млн руб. «Это не мое»,— заверил он.

Другое имущество, которое ответчик признал, по словам господина Иванова, вполне соответствовало его доходам, которые он декларировал и которые составили более 400 млн руб. вместе с доходом его бывшей супруги. Заявления последней он комментировать не стал, сказав лишь, что у нее «было все в порядке» в материальном плане и до встречи с ним. Иск Генпрокуратуры он назвал «попранием законов и фактов». «Никаких доказательств представлено не было, все это суждение»,— сказал ответчик.

Для того чтобы вынести решение, судье потребовалось минут 15. Выйдя из совещательной комнаты, она сообщила, что удовлетворяет иск частично, после чего еще почти час зачитывала список изъятого имущества.

По решению суда в казну отошел практически весь заявленный прокуратурой список имущества стоимостью 1,2 млрд руб.

Это доли в четырех коммерческих организациях на сумму свыше 70 млн руб., 44 объекта недвижимости в Москве, Карелии, Московской и Тверской областях, автомобили премиум-класса, в том числе представляющие культурную ценность, 30 картин, 10 книг, а также 26 единиц оружия и прочее. Кроме того, в доход государства было обращено более 260 млн руб.

Суд не стал изымать лишь принадлежавший Светлане Захаровой автомобиль Bentley Continental GT 2004 года выпуска. Решение суда о частичном удовлетворении иска участники процесса не сразу поняли. «А что частично удовлетворили, если все изъяли?!» — удивился Тимур Иванов.

Адвокаты намерены обжаловать решение суда. «Никакой логики в нем нет»,— высказал мнение защитник Тимура Иванова Александр Марченко. По его словам, если суд решил отказать в изъятии авто госпожи Захаровой, то судье следовало вернуть и ювелирку женщины.

Тимур Иванов, напомним, был приговорен к 13-летнему сроку за растрату и уже знакомится с материалами дела о взятках на 1,4 млрд руб.

Мария Локотецкая