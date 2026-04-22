Болтун — находка для журналистки

Начальника радиационно-химической безопасности армии США Эндрю Хагга временно отстранили от службы после того, как в сети появилось видео с его свидания с девушкой, которая на его беду оказалась журналисткой. На записи высокопоставленный военный рассказывает вещи, которые Пентагон предпочитает держать при себе. “Ъ” выбрал наиболее интересные из них: об оставшемся у США химоружии, гибели гражданских лиц в Иране, коррупции на Украине и не только.

Фото: David Zalubowski / AP Уничтожение запасов химического оружия в США

Видео из бара, где Эндрю Хагг встретился с понравившейся ему девушкой (ее имя не сообщается), выложил в сеть американский журналист-расследователь Джеймс О’Киф. Видео снято с разных ракурсов — с телефона или скрытой камеры девушки и кого-то, кто, видимо, сидел за соседним столиком.

Эндрю Хагг возглавляет радиационно-химическую службу безопасности армии США. После выхода видео его профайлы в соцсетях были удалены, но в кэше осталась информация, что он с августа 2024 года работает в Министерстве армии — подразделении Пентагона, ответственном за управление сухопутными войсками США.

Рассказывая собеседнице о своей работе, он говорит, что среди прочего занимается обеспечением безопасности ядерного оружия. «Я слежу за тем, чтобы люди (которые работают с ним.— “Ъ”) были надежными, чтобы среди них не было психически неуравновешенных, нельзя, чтобы псих получил доступ к таким вещам»,— объясняет он девушке.

Он явно не знал, что перед ним журналистка, но в ходе разговора в шутку спросил, не из спецслужб ли она.

«Ты ведь не шпионка, правда? Твои глаза так сильно меня загипнотизировали… Как будто ты разведчица,— говорит он девушке.— Самый простой способ получить разведданные... подослать симпатичную девушку поговорить с парнем… Я не могу устоять перед твоим взглядом».

Не будучи в состоянии устоять перед девушкой, высокопоставленный военный рассказал ей многое из того, о чем Пентагон публично не говорит. Так, из его рассказа следует, что у США по-прежнему есть химическое оружие. В ролике речь идет о зарине — отравляющем веществе нервно-паралитического действия. Военный подробно объясняет девушке принцип работы этого вещества, называя его «химическим оружием», и его последствия для человека. «Твои легкие перестанут работать. Твое сердце перестанет работать. Ничего не будет работать»,— говорит он. А далее рассказывает собеседнице, в какой американской лаборатории работают с зарином. «Он есть у нас. Здесь, в (штате.— “Ъ”) Мэриленде. Он в Мэриленде»,— говорит Эндрю Хагг.

Судя по всему, речь идет о военном комплексе в Абердине, включающем в себя испытательный полигон и лаборатории. Ранее там испытывалось и хранилось американское химическое оружие. В 2023 году тогдашний президент США Джо Байден объявил о полном уничтожении всех имевшихся у его страны запасов химического оружия. На момент присоединения США к Конвенции по запрещению химического оружия запасы соответствующих веществ на складах Пентагона оценивались в 31,5 тыс. тонн. После заявления Джо Байдена Организация по запрещению химического оружия объявила все имевшиеся в мире задекларированные запасы боевых отравляющих веществ ликвидированными. Но Медицинский исследовательский институт химической защиты армии США (USAMRICD) в Абердине продолжает работать и в «оборонных целях» изучать способы обнаружения, лечения и защиты от нервно-паралитических веществ, включая, судя по откровениям Эндрю Хагга, зарин.

Из его рассказа следует, что недавно одна из сотрудниц этого исследовательского центра умерла в результате халатного отношения к отравляющим веществам.

«Химик, которая работала в лаборатории… Она должна была работать в костюме химзащиты, но она сказала, что ей это не нравится, и ходила в кроксах и своей собственной одежде,— рассказывает мужчина.— Он (зарин.— “Ъ”) пропитал ее одежду и попал на кожу. Она могла начать трогать предметы, и если бы их коснулся кто-то еще… то и эти люди бы погибли».

Журналистка расспрашивала офицера о войне США против Ирана. Среди прочего она интересуется, будут ли США «и далее убивать иранских лидеров». «Он (Трамп.— “Ъ”) может убить следующего парня, его (Али Хаменеи.— “Ъ”) сына. Если он (Моджтаба Хаменеи.— “Ъ”) не изменит свое поведение, они его убьют,— отвечает ей Эндрю Хагг.— Мы будем запускать ракеты и разрушать там что-то. Но если мы хотим “выиграть” (он показывает кавычки жестом.— “Ъ”), если мы хотим, чтобы страна делала то, что мы хотим, надо расставить людей там».

На вопрос, правда ли США убили детей в Иране, Эндрю Хагг отвечает утвердительно: «Я уверен, что это был сопутствующий ущерб, да, абсолютно точно. Они (дети.— “Ъ”) всегда гибнут в войнах». Журналистка переспрашивает: «Но мы прямо убили этих детей?» «Не специально, но да»,— кивает ее собеседник.

Напомним, в первый день нынешней операции США и Израиля против Ирана ракета поразила начальную школу в иранском Минабе, что привело к гибели около 170 гражданских лиц, в основном детей. Президент США Дональд Трамп неоднократно заверял, что это была не американская ракета. Пентагон обещал расследовать инцидент. Американские СМИ со ссылкой на источники в госструктурах при этом сообщают, что, по предварительным выводам, удар по школе нанесли США в ходе серии атак по близлежащим иранским военным объектам.

На вопрос журналистки, не собираются ли США применить ядерное оружие против Ирана, Эндрю Хагг отвечает отрицательно: «Мы на данный момент не планируем применять ядерное оружие в отношении кого-либо».

При этом он перечисляет своей собеседнице четыре места, где на территории США развернуты межконтинентальные баллистические ракеты. При публикации видео названия соответствующих баз были вырезаны, как сказано, «в целях снижения рисков для нацбезопасности», хотя эта информация в целом общеизвестна. Но любопытно, что Эндрю Хагг говорит о том, как обучают специалистов, работающих с ядерным оружием. По его словам, в ходе военных действий, если коммуникации нарушены, код для активации ядерного оружия может быть передан «как угодно, хоть девочкой-скаутом, которая постучит в вашу дверь, чтобы продать коробку печенья». «Если на этой коробке будет написан код — хоть от руки, но верный, это сигнал к действию. Это, конечно, экстремальный пример, но нам о нем говорили на тренингах»,— утверждает он.

Часть беседы Эндрю Хагга с журналисткой посвящена Украине. По словам мужчины, он «жил на Украине и работал с украинскими властями». «Их правительство такое коррумпированное. Они (украинские официальные лица.— “Ъ”) крали наши деньги. Я работал там при администрации (президента США Барака.— “Ъ”) Обамы со средствами наших налогоплательщиков, которые он туда направлял. Они просто крали их и покупали себе дома и машины за несколько сотен тысяч долларов»,— откровенничает он. По его словам, «если это будут $100 млрд, $200 млрд, они (украинские политики или чиновники.— “Ъ”) украдут всё». «Если они могут разбогатеть и уехать из страны и жить в Дубае, это для них лучшее. Им не важно, что там с людьми, абсолютно не важно»,— утверждает он. Журналистка спрашивает, не докладывал ли он в Вашингтон о происходящем в Киеве. «Я доложил об этом… и угадай, что Белый дом ответил? “Нам нет дела до этого. Не говори об этом. Мы не хотим, чтобы это попало в газеты, потому что это плохо отразится на имидже Обамы”».

Под конец вечера мужчина, видимо, все же понимает, что что-то не так, поэтому решает подкараулить девушку на выходе из уборной, где уже с тревогой в голосе дважды переспрашивает ее, не шпионка ли она.

«Мы отправили мистера Хагга в административный отпуск на время проведения тщательного расследования этого инцидента»,— заявила журналистам представитель армии США Синтия О’Смит после выхода видео. Содержание откровений начальника радиационно-химической безопасности в Пентагоне комментировать отказались.

Елена Черненко