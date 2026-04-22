В Госдуму внесли три кандидатуры на роль омбудсмена

В Государственную думу на должность уполномоченного по правам человека в России внесены три кандидатуры от партий ЛДПР, КПРФ и «Справедливая Россия». Об этом сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.

На должность омбудсмена выдвинуты член комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Артем Прокофьев (КПРФ), первый зампред комитета по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Иван Сухарев (ЛДПР). Также на должность претендует председатель комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова («Справедливая Россия»). Кандидатура госпожи Лантратовой поддержана фракцией «Единая Россия».

Полномочия нынешней уполномоченной по правам человека Татьяны Москальковой закончатся 21 мая после присяги нового защитника прав граждан. Госпожа Москалькова занимала должность омбудсмена с 2016 года, два пятилетних срока подряд, и не могла претендовать на третий срок.