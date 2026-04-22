Юань на полставки

Спустя всего неделю после размещения долларовых облигаций золотодобывающая компания «Полюс» (MOEX: PLZL) закрыла книгу и юаневых бондов. Новый выпуск оказался более востребованным инвесторами, в ходе размещения его объем вырос в 2,6 раза, до 2,6 млрд CNY, а купонная ставка была установлены даже ниже, чем по долларовому выпуску. Многие инвесторы, имеющие в своем распоряжении свободные рубли, в настоящее время придерживаются стратегии валютной диверсификации, приобретая долларовые и юаневые долговые бумаги.

22 апреля «Полюс» со значительной переподпиской закрыл книгу заявок по размещению шестилетних юаневых облигаций (с офертой через 3,2 года). За счет высокого спроса объем размещения был увеличен с 1 млрд CNY до 2,6 млрд CNY. При этом ставка купона была снижена с 8% годовых до 7,65% годовых. В предыдущий раз эмитент размещал юаневые облигации в августе 2022 года. Тогда объем пятилетних бондов составил 4,5 млрд CNY с купоном 3,8% годовых.

При этом «Полюс» всего неделю назад разместил облигации на $150 млн.

Кроме того, как отмечает глава УК «Арикапитал» Алексей Третьяков, установленный купон по юаневому выпуску соответствует эффективной доходности 7,9% годовых к оферте. Таким образом, по выпуску нет «премии ко вторичному рынку, где можно приобрести выпуски эмитентов с рейтингом ААА (например, РЖД или "Совкомфлот") с доходностью выше 8% годовых», указывает эксперт.

В размещении могли участвовать инвесторы с недостатком свободных лимитов на других эмитентов или избытком ликвидности, в том числе с учетом погашения 24 апреля облигаций АЛРОСА на $350 млн. По словам Алексея Третьякова, в настоящее время многие институциональные инвесторы придерживаются стратегии валютной диверсификации между долларовыми и юаневыми активами. На фоне эпизодических первичных размещений погашающийся долларовый выпуск АЛРОСА можно заменить юаневым выпуском «Полюса» (техническое размещение — 27 апреля), указывает эксперт.

В начале месяца эмитент досрочно погасил облигации на 20 млрд руб., после чего вышел на рынок для привлечения финансирования в валюте. Как отмечает ведущий инвестиционный аналитик «Го Инвест» Никита Бредихин, «валютные обязательства позволяют сократить процентные расходы, так как ставки в таких облигациях ниже, чем по рублевым облигациям»: «Таким образом компания сокращает валютные риски, так как у нее квазивалютная выручка». В «Полюсе» не стали комментировать сделку.

По словам источника “Ъ” на долговом рынке, интерес эмитентов к размещению валютных облигаций растет на фоне снижения ставок по валютным инструментам (юаневый RUSFAR опустился до 0% годовых).

Кроме того, на днях Минфин объявил о готовности предоставлять банкам юаневую ликвидность через операции репо. «Этот шаг выглядит своевременным: он сужает локальный дефицит валютной ликвидности и одновременно снижает стоимость фондирования в юанях»,— отмечает начальник управления рынков капитала Сбербанка Эдуард Джабаров. На следующей неделе планирует размещать юаневые бонды компания «Акрон». Кроме того, в мае можно ожидать появления новых выпусков, номинированных в юанях. «Для эмитентов это окно выглядит достаточно комфортным: стоимость заимствований становится более предсказуемой, а спрос — более устойчивым, в том числе со стороны инвесторов, ориентированных на валютную диверсификацию»,— отмечает эксперт.

Несмотря на довольно успешные итоги размещений и дефицит валютных выпусков, активного выхода других эмитентов с предложением таких облигаций не ожидают. «Интерес к валютным размещениям носит точечный характер. В первую очередь речь идет о компаниях с естественной валютной выручкой, прежде всего из нефтегазового, металлургического и горнодобывающего секторов, для которых такие инструменты остаются эффективным способом балансировки валютной структуры обязательств»,— констатирует господин Джабаров.

Виталий Гайдаев, Полина Трифонова