Валютные долги ищут инвесторов

Эмитенты тестируют сегмент валютных облигаций на наличие спроса. После двухлетнего перерыва долларовые облигации разместила золотодобывающая компания «Полюс» (MOEX: PLZL), в начале апреля — «Русал» (MOEX: RUAL) облигации в юанях. В последнее время из-за дефицита валюты такие размещения стали редкостью, к тому же инвесторы рассчитывают на дополнительную премию по доходности. Эксперты ожидают, что другие эмитенты пока воздержатся от размещений подобных бумаг в ожидании более комфортных условий для выхода на рынок.

14 апреля «Полюс» со второй попытки закрыл книгу заявок по пятилетнему выпуску долларовых облигаций (с офертой через четыре года). Первоначально сбор заявок должен был состояться 10 апреля, но по техническим причинам был перенесен. Тем не менее объем спроса превысил первоначальный ориентир в $100 млн, что позволило эмитенту привлечь $150 млн. При этом ставка купона была снижена с 8–8,25% до 7,75% годовых. Ранее эмитент размещал долларовые облигации в июне 2024 года, тогда инвесторам также был предложен пятилетний выпуск, но без оферты, объемом $150 млн, а купон составил 6,2% годовых.

Даже с учетом более высокого купона и наличия оферты ряд портфельных менеджеров считают, что нынешний выпуск золотодобывающей компании не выглядит интересно.

Как отмечает глава УК «Арикапитал» Алексей Третьяков, на вторичном рынке можно приобрести валютные облигации эмитентов с рейтингом ААА с доходностью выше 8,2% годовых. «Возможно, в размещении участвовали инвесторы с избытком ликвидности или недостатком свободных лимитов на другие имена»,— не исключает господин Третьяков. Тем не менее, как считает директор департамента управления активами УК «Ингосстрах-Инвестиции» Артем Майоров, бумаги интересны для покупки в первую очередь как хорошая возможность зафиксировать низкий курс американской валюты.

Это первый долларовый выпуск облигаций с 20 февраля, когда СИБУР разместил трехлетний выпуск на $250 млн с купоном 7,5% годовых. В целом последний зимний месяц был довольно успешным, по оценке главного аналитика долговых рынков БК «Регион» Александра Ермака, состоялось четыре выпуска в юанях на сумму 5,5 млрд CNY и четыре выпуска в долларах на $0,6 млрд. Однако в условиях дефицита валюты, который отмечался большую часть марта (см. “Ъ” от 19 марта), в первый весенний месяц не было проведено ни одного размещения таких бумаг.

Мартовский краткосрочный дефицит валютной ликвидности сопровождался значительным ростом стоимости валютного фондирования.

Валютные доходности корпоративных выпусков с конца января по 20 марта выросли на 0,5–1 п. п. (в долларах) и 2 п. п. (в юанях).

«Ставки по валютным выпускам увеличились, что сдерживало активность эмитентов и делало такие заимствования менее экономически целесообразными по сравнению с рублевыми инструментами»,— отмечает начальник управления рынков капитала Сбербанка Эдуард Джабаров.

В конце марте и начале апреля ситуация с валютной ликвидностью улучшилась, а ставка RUSFAR CNY (рассчитывается на основе однодневных репо с клиринговыми сертификатами участия) вернулась ниже уровня 1% годовых. В таких условиях компании начали тестировать рынок на наличие спроса. В начале апреля «Русал» разместил трехлетний выпуск с офертой через год на 1,98 млрд CNY (при заявленном объеме 2,3 млрд CNY) и ставкой купона 10% годовых.

В целом пока на рынке валютных облигаций наблюдается спад и спроса, и предложения. Как отмечает Алексей Третьяков, инвесторы предпочитают рублевые инструменты, а эмитенты ориентируются на более низкие ставки привлечения. «Слабая конъюнктура рынка привела к тому, что эмитенты пересмотрели планы по размещению валютных облигаций. Такие выпуски есть в пайплайне, но сроки их выхода на рынок пока не определены»,— отмечает портфельный управляющий УК «Первая» Артур Копышев. Оживление сегмента может произойти после возобновления продаж валюты в рамках бюджетного правила Минфина с 1 июля. Это потенциально может оказать давление на рубль, что частично восстановит интерес как эмитентов, так и инвесторов к валютным инструментам. «Дополнительными условиями для этого станут стабилизация валютной ликвидности, снижение стоимости валютного фондирования и формирование более устойчивого инвестиционного спроса»,— отмечает господин Джабаров.

Виталий Гайдаев