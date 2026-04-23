Тракторы буксуют на конвейере

Выпуск и продажи российской сельхозтехники продолжают стремительно снижаться. На отрасль по-прежнему давят высокие ставки и низкая доходность аграрного бизнеса, экономящего на обновлении парка. Результаты первого квартала для участников рынка оказались даже хуже ожиданий, и эксперты и дилеры склоняются, что по итогам года продажи окажутся ниже прошлогодних, в худшем сценарии — на 15%.

Производство сельхозтехники в России в первом квартале сократилось на 36,8%, до 42 млрд руб., подсчитали в «Росспецмаше». Продажи, согласно данным ассоциации, также показывают негативную динамику, впрочем, не такую резкую: на 15,8%, до 32,4 млрд руб. Экспорт снизился на 14,5%, до 4,7 млрд руб.

Отгрузки российской сельхозтехники на внутренний рынок в первом квартале 2026 года Выйти из полноэкранного режима Вид техники Объем поставок (шт.) Изменение год к году (%) Комбайны самоходные 498 3,1 Тракторы сельскохозяйственные 598 –15,7 Плуги 230 –21,5 Культиваторы 403 –24,7 Бороны 712 –24,8 Сеялки 625 –36,2 Машины для внесения удобрений 80 –42,0 Опрыскиватели 188 –36,5 Косилки 264 –62,0 Жатки 289 –14,0 Пресс-подборщики 71 –74,7 Зерноочистительные машины 94 –30,9 Открыть в новом окне Источник: «Росспецмаш», данные предприятий.

Такой разрыв между производством и продажами в том числе может указывать на накопление избыточных запасов техники на складах в предыдущие периоды, считает партнер SBS Consulting Дмитрий Бабанский. Как рассказывал в интервью “Ъ” гендиректор группы компаний UMG (выпускает в том числе сельхозтехнику) Константин Николаев, в прошлом году ряд производителей в условиях низкого спроса продолжали выпускать много техники, пользуясь господдержкой и привлекая кредитные средства (см. “Ъ” от 27 августа 2025 года).

Глобально основная причина сокращения производства — падение объемов конечного спроса у аграриев, которые, в свою очередь, сталкиваются с проблемами низкой рентабельности, говорят опрошенные “Ъ” аналитики. Директор департамента инвестиций и рынков капитала Kept Павел Лапшин отмечает, что цена зерна в России напрямую связана с мировой, которая не растет уже много лет. Вдобавок, продолжает он, сильный рубль — также фактор не в пользу экспортеров.

Уровень господдержки сельхозпроизводителей сократился, а себестоимость производства продолжает расти при низких ценах на нее, добавляет коммерческий директор технического холдинга «ЭкоНива» Геннадий Непомнящий. Аграрии реализуют свою продукцию на грани себестоимости, поясняет топ-менеджер, поэтому вынужденно находятся в режиме жесткой экономии. «По этим причинам не происходит плановых замен техники, фермеры переходят на неоригинальные запчасти — они дешевле оригинальных. Все это сказывается на производительности и будущем урожае»,— рассказывает он.

Негативно на спрос продолжает влиять высокая ключевая ставка, уточняет директор автомобильной практики «ТеДо» Виктория Синичкина. Когда техника покупается в кредит или через лизинг, соглашается аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов, даже небольшое ухудшение условий быстро бьет по заказам, а заводы вынуждены подстраивать выпуск под более слабую загрузку. При этом себестоимость производства техники на предприятиях растет, добавляет господин Бабанский: дорожает в том числе металл, газ, комплектующие (гидравлика, электроника, редукторы).

Глобально у аграриев фиксируется необходимость обновления парка: спрос не исчез, а заморожен. По мнению госпожи Синичкиной, отложенный спрос на сельхозтехнику усиливается, а условия для его реализации — снижение ключевой ставки ЦБ и увеличение господдержки. Владимир Чернов считает, что отрасли нужно более щедрое и предсказуемое финансирование программы 1432, потому что скидка на технику для агрария важна.

Собеседники “Ъ” рассказывают, что в сегменте сельхозтехники пока сохраняется затоваренность. «Рынок пока работает не на расширение, а на расчистку балансов. Пока эта фаза не завершится, продажи будут восстанавливаться медленно»,— считает господин Чернов.

Прогнозы по рынку сельхозтехники у большинства опрошенных “Ъ” участников отрасли и экспертов пессимистичные, как максимум продажи останутся на уровне прошлого года. Тогда, согласно Росспецмашу, рынок техники российского производства сократился на 21%, до 155,1 млрд руб. (см. “Ъ” от 28 января). В 2026 году, считает господин Бабанский, реализация снизится на 10–15%. «С одной стороны, есть признаки улучшения экономики агросектора, также сформирован значительный отложенный спрос и есть господдержка на уровне 15 млрд руб. С другой — ключевая ставка ожидается в диапазоне 12–13%, что довольно много. Скорее всего, второй фактор перевесит»,— рассуждает эксперт. Владимир Чернов также ждет негативной динамики, но менее резкой: сокращение на 6–10%. Первый квартал, по оценке аналитика, оказался слишком слабым, и отыграть «такую яму» будет трудно даже при умеренном улучшении кредитных условий. Хотя во втором полугодии картина может стать лучше, не исключает он. Господин Непомнящий подтверждает, что результаты продаж сельхозтехники за первый квартал оказались хуже прогнозов, поэтому в 2026 году рынок в лучшем случае окажется на уровне 2025 года, но, «скорее всего, ждет небольшое снижение».

Наталия Мирошниченко