Роскомнадзор пообещал не ограничивать доступ к корпоративным VPN

Роскомнадзор не планирует ограничивать доступ к корпоративным VPN для взаимодействия российских компаний в сетях связи внутри страны. Об этом сообщила пресс-служба ведомства, передает ТАСС.

Компании могут подать заявление, если им необходимо использовать VPN для доступа к зарубежным ресурсам. Такой возможностью воспользовались более 57 тыс. адресов и подсети свыше 1,7 тыс. компаний, сообщили в РКН.

Сама технология VPN в России не запрещена. Легальным VPN считается тот, чья инфраструктура находится в России. Купить его можно у операторов связи, у которых должна быть лицензия ФСБ на предоставление защищенных каналов связи. По данным на январь 2026 года в России ограничили доступ к 439 сервисам VPN, рассказали «Ъ» в ведомстве.

Как сообщал «Ъ», Минцифры разработало меры, которые должны вынудить IT-компании и цифровые платформы ограничивать доступ пользователей со включенным VPN к своим сервисам. Среди них — исключение платформ из «белых списков» и списков приложений, обязательных для предустановки на устройства, а также лишение IT-аккредитации.

Подробнее — в материале «Ъ» «Сбои без правил».